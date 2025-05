Ayuso anuncia que la nueva Ley de Universidades madrileña creará un Distrito único de practicas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado en la mañana de este lunes que la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia creará un Distrito único de practicas. Esta será la primera ley que reúna a la universidad, a la FP Superior y a la investigación científica y la dirigente del PP ha repasado sus novedades en el desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum en el Four Seasons Hotel de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso ha anunciado también en su comparecencia que llevará a los tribunales el nuevo Real Decreto de acreditación de universidades del Gobierno central por ir contra la Constitución. Además, para evitar casos como el de Begoña Gómez, mujer del presidente Pedro Sánchez, la Comunidad de Madrid no permitirá permitirá titulaciones que lleven a confusión, así como tampoco docentes sin cualificación adecuada.

La dirigente madrileña desvela que en la nueva ley se reconocerán las acreditaciones de profesores de toda España siguiendo el modelo de la Ley de Mercado Abierto. Asimismo, existirá una comisión de coordinación y una aplicación informática unificada que velarán para que todos los estudiantes universitarios y de FP encuentren prácticas.

Entre las novedades destacadas de la norma también se incluye la exigencia de un conocimiento suficiente del español entre estudiantes extranjeros para convertir a Madrid en la capital de los estudios en español, así como también la voluntad de potenciar la actividad investigadora de los centros de investigación madrileños (IMDEA) eliminando cargas burocráticas a los científicos.

Después de un discurso inicial, en el que ha agradecido su presencia y apoyo a las autoridades, Díaz Ayuso ha respondido a las preguntas de José Luis Rodríguez, presidente de NEF, y asegurado que el «ataque a las universidades privadas» que llega desde el Gobierno, «no busca más que una pretendida lucha de clases y un enfrentamiento al peso para no ir a los verdaderos problemas que tienen las universidades, especialmente aquellos problemas que sean propios de la pública».

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dejado claro que la voluntad del Gobierno de Sánchez es «una división para buscar culpables enfrente. Además de una manera retroactiva y profundamente inconstitucional». Ayuso ha denunciado que el sistema del Ejecutivo central «ataca directamente a derechos fundamentales, a competencias autonómicas, a la libertad de empresa de enseñanza, de cátedra, y también a la libertad de los alumnos y de las familias para decidir sobre su educación.

«Además ahora se inventan requisitos. ¿Por qué una universidad pequeña es mala? Precisamente, se pide que cada vez haya menos alumnos por clase, se pide que haya menos residentes por residencia, menos pacientes por centro de salud. Yo procedo de la Complutense y orgullosa de ello, pero entiendo que las pequeñas no son ningún problema», ha añadido la presidenta madrileña este lunes, para volver a destacar que «se busca una división al peso» y que la estrategia de Pedro Sánchez es que si hay «más estudiantes en la pública, un 70%, pues divido y me llevo el 70% a mi bando».

Ayuso, contra la ‘catedrática’ Begoña

Ayuso se ha mostrado en contra del real decreto del Gobierno y afirma que no descartan «ninguna otra alegación en el futuro». Sobre la cátedra de Begoña Gómez y «para evitar también situaciones como la que se ha vivido» con la mujer de Pedro Sánchez, la presidenta madrileña ha contado que «la ley contempla mayor claridad en los títulos y que los alumnos y las familias tengan claro que un máster es un máster, que una cátedra es una cátedra y que no haya títulos que lleven a confusión, para que los padres sepan el nivel educativo y qué titulación se llevan a casa, por la que están apostando con tanto esfuerzo».

«Ir a la universidad privada no significa ser cosa de ricos, buscando una lucha de clases. Hay familias con pocos recursos y clases medias que hacen un grandísimo esfuerzo por llevar a sus hijos a universidades privadas por el motivo que sea, y esto atenta contra sus esfuerzos. Y muchas veces la privada no le quita alumnos a la pública, es más, me ciño otra vez a las cifras. Hay un 70% de alumnos en la pública en Madrid y 30% en la privada», ha zanjado la presidenta de la Comunidad de Madrid.