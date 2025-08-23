Dónde comer las mejores pizzas napolitanas de Madrid

Se trata de un plato que se consume una media de 5.5 millones de unidades al año. Es, por lo tanto, un aliciente para salir de casa, dejar de cocinar un día y disfrutar del manjar en forma esférica que se avecina en la mesa del restaurante. Las pizzas napolitanas tienen el poder para que en en un día caluroso decidas salir de casa.

En Madrid hay muchas pizzerías, pero, como con todo tipo de comida, debes saber dónde merece la pena entrar. Son muy pocas las pizzerías que te permiten trasladarte durante el momento de la comida a Italia, ya que no en todas se siguen los pasos que se deben seguir, los procedimientos como se preparan en Italia. Hacer una pizza es fácil; realizar una buena pizza es algo que muy pocos pueden llegar a hacer. En Madrid, por suerte, hay muchos restaurantes italianos que conocen la fórmula secreta para hacer que pases un buen rato en la mesa.

Il posto

Il Posto, ubicado en pleno Chamberí, transporta a sus comensales a la auténtica Italia a través de una cocina que combina tradición y frescura. Su espacio, con madera, mármol, ladrillo visto y cerámica, recrea la calidez de una trattoria clásica. Bajo la dirección del chef Ricardo Fiore, la carta destaca por pizzas de fermentación lenta, pastas frescas y especialidades como el vitello tonnato, moscardini alla diavola y los cannoli siciliani. Un rincón imprescindible en Madrid para saborear Italia en todo su esplendor.

Grosso Napoletano

La famosa cadena, Grosso Napoletano, sin duda debe tener una receta secreta que explique su éxito. Cuentan actualmente con 49 locales repartidos por 25 ciudades de España. El restaurante fundado por Jorge Blas y Hugo Rodríguez durante el año 2017 llegó para quedarse y para rendir homenaje a uno de los platos más deseados por los consumidores. El ticket medio de la cadena es de unos 20 euros, algo que, combinado con el secreto de éxito: masa, horno, ingredientes y pazzaiolos, los hace imparables.

Sottosopra

Sottosopra, ubicado en el histórico Callejón de Puigcerdá, ofrece una experiencia gastronómica auténticamente romana en pleno barrio de Salamanca. Fundado por la familia Fedeli, con más de 70 años de tradición, este restaurante destaca por su cocina artesanal elaborada con ingredientes frescos y naturales. Se trata sin duda de un restaurante ideal para disfrutar de platos como los spaghetti alla carbonara o los ravioli di burrata e tartufo y sus pizzas napolitanas para luego más tarde, al salir, dar un paseo por el lujoso barrio de Salamanca.

Noi due

Noi Due, situado en el corazón de Chamberí, es un restaurante italiano que combina tradición y modernidad en cada plato. Su carta está inspirada en la auténtica cocina napolitana y ofrece antipasti, pastas frescas y pizzas artesanales reconocidas entre las mejores de Europa, como su famosa “Non Margherita”. También destacan especialidades como los ravioli con salsa de trufa o los irresistibles postres caseros.

Con un ambiente acogedor, servicio atento y una cuidada selección de vinos italianos, Noi Due se ha convertido en un referente gastronómico en Madrid, a pesar de que no muchos conocen su existencia. Se trata de una joya oculta a los ojos de muchos para el disfrute de otros.

Madrid se ha consolidado como un paraíso para los amantes de las auténtica pizzas napolitanas. Desde trattorias tradicionales hasta locales modernos con hornos de leña, la capital ofrece propuestas capaces de transportarte a Italia en cada bocado. Si buscas sabor, tradición y calidad, estas pizzerías son paradas obligatorias para disfrutar de la verdadera experiencia napolitana.