Descubre los estrenos del cine este próximo fin de semana

Mientras el calor azota las ciudades de España, hay planes que aparecen de la nada como si fueran un oasis en mitad del desierto. Uno de ellos puede ser ir al cine, una actividad para muchos un poco manida, pero que jamás defrauda, ya que este fin de semana la cartelera viene cargada de estrenos para todos los gustos.

Desde estrenos como las comedias ligeras de “Sin cobertura” o “Agárralo como puedas”, pasando por el terror de “La coleccionista”, hasta intensos dramas como “El regreso de Ulises” o “Tiburón blanco: la bestia del mar”, las opciones son variadas y prometen mantenerte pegado a la butaca. Además, el viernes llega a la gran pantalla una nueva versión animada de la entrañable historia de Heidi, un relato que ha conquistado generación tras generación y que vuelve para emocionar a grandes y pequeños.

Sin cobertura

La comedia protagonizada por Ernesto Sevilla, Alexandra Jiménez o Salva Reina, será uno de los estrenos del cine español y al fin ve luz verde este próximo fin de semana. En la película, Rita, una chica cansada de que su familia esté siempre mirando el móvil, pedirá un deseo del que más pronto que tarde terminará arrepintiéndose. Todo esto les llevará a un momento de la historia en el que deberán adaptarse a una vida sin tecnología, en la que la cobertura brilla por su ausencia.

Agárralo cómo puedas

En esta película, Liam Neeson, Pamela Anderson y Paul Walter interpretan a los personajes principales. El teniente Frank Drebin Jr. hereda la misión de su padre y debe enfrentarse a una amenaza global que pondrá a prueba su capacidad y determinación. Entre obstáculos, dilemas y recursos poco convencionales, será el encargado de evitar que el mundo caiga en el caos. Sin duda se trata de uno de los estrenos del cine que no te puedes perder.

El regreso de Ulises

Dirigida por Uberto Pasolini, la película muestra cómo, tras más de dos décadas, Odiseo regresa a casa, pero no es la misma desde que se fue; muchos cambios, donde además deberá luchar por recuperar un lugar en el nuevo mundo. Enfrentando desconfianza y conflictos internos, su regreso se convierte en una batalla por recuperar su identidad, su familia y su poder. Con una puesta en escena cargada de simbolismo y emoción, la cinta reinterpreta el mito clásico desde una mirada contemporánea.

Tiburón blanco: La bestia del mar

Una película que mezcla suspense con acción en la que dos soldados de guerra quedan atrapados en una superficie en mitad del océano tras el ataque de un enemigo. Encima de una pequeña balsa deberán sobrevivir a los ataques de un maligno animal, un gigantesco tiburón blanco. Con recursos limitados y sin posibilidad de rescate, cada minuto se convierte en una desesperada supervivencia. Cada minuto que pasa, la tensión crece y con ella la incógnita de que el mayor enemigo puede no estar solo bajo el agua.

Heidi: El rescate del lince

Heidi encuentra un lince herido justo antes de emprender un viaje y, con la ayuda de Pedro, decide cuidarlo y llevarlo de vuelta a su hogar en la montaña. Pero pronto descubre que un empresario sin escrúpulos amenaza con destruir el bosque para sacar provecho de sus recursos. Decidida a proteger la naturaleza, Heidi vivirá una emocionante aventura de amistad, coraje y amor por su tierra.