MercaJuguete llena Collado Villalba de juguetes míticos

Hay objetos que no envejecen. Permanecen guardados en una caja, en un altillo o en la memoria, esperando el momento de reaparecer. Trenes eléctricos, muñecos articulados, juegos de mesa con fichas gastadas, coches a escala que ya no ruedan como antes. Todo eso volverá a ocupar el centro de la escena el próximo 10 de enero en el Centro Comercial Planetocio de Collado Villalba, que acoge la sexta edición de MercaJuguete, una feria dedicada al juguete antiguo, al coleccionismo y a la nostalgia pop. La entrada es gratuita, al igual que el aparcamiento.

La cita reunirá a más de 15 expositores especializados que pondrán a la venta miles de piezas, desde auténticas reliquias de décadas pasadas hasta artículos actuales de coleccionismo. Un puente entre generaciones en el que pueden encontrarse desde juguetes de los años setenta hasta figuras recién salidas del molde.

MercaJuguete Collado Villalba, una feria para todos los bolsillos

El organizador del evento, Guillermo Naranjo, insiste en que no se trata de una feria elitista. En sus palabras, hay juguetes para todos los bolsillos y para todo tipo de público, desde el coleccionista que busca una pieza concreta hasta la familia que simplemente quiere pasear y recordar.

Naranjo explica que MercaJuguete nace con una idea muy clara: compartir la pasión por el coleccionismo y mantener viva la magia de aquellos juguetes que marcaron una época. Para muchos visitantes, la feria coincide además con un momento muy especial del calendario. Cuando se van los Reyes Magos, comienza la búsqueda de ese tesoro de la infancia que parecía perdido.

De Madelman a Star Wars, un catálogo que atraviesa décadas

El listado de marcas y productos que se podrán encontrar en Planetocio es tan amplio que resulta difícil resumirlo. Habrá trenes eléctricos, coches a escala, Juegos Reunidos, Cine Exin y clásicos como Geyperman, Madelman o Airgamboys. Las muñecas también tendrán su espacio con modelos históricos de Nancy y Barbie, sin olvidar Scalextric para los amantes de la velocidad doméstica.

Pero MercaJuguete no se queda en el pasado. También habrá piezas de Star Wars, Funkos, Playmobil, LEGO, Hot Wheels, figuras impresas en 3D y material de coleccionismo contemporáneo. Esa convivencia entre lo antiguo y lo actual es una de las señas de identidad del evento, que permite ver en un mismo pasillo juguetes que separan varias generaciones.

Espadas láser en plena feria: la nota galáctica

Una de las grandes atracciones de esta edición vendrá de la mano de Ludosport Madrid. A lo largo del día se celebrarán exhibiciones y talleres gratuitos en los que cualquiera podrá aprender a manejar espadas láser al más puro estilo galáctico.

No se trata de una simple demostración. El equipo de Ludosport propone una actividad que combina deporte, espectáculo y juego, pensada tanto para niños como para adultos. Es, en palabras del propio organizador, una forma de añadir movimiento y participación a una feria que ya de por sí invita a tocar, preguntar y descubrir.

Sorteos y regalos durante toda la jornada

Además de los puestos de venta y los talleres de espadas láser, MercaJuguete contará con distintos sorteos repartidos a lo largo del día. Los premios incluyen descuentos, juegos y entradas a exposiciones y museos, un aliciente más para quienes decidan pasar varias horas recorriendo los stands.

El objetivo es reforzar el carácter familiar y participativo de la feria, que no se limita a comprar y vender, sino que busca crear un ambiente cercano en el que cada visitante se sienta parte de una pequeña comunidad de nostálgicos.

Horario y datos prácticos

La sexta edición de MercaJuguete se celebrará el 10 de enero en el Centro Comercial Planetocio, situado en la Avenida Juan Carlos I, 46, en Collado Villalba. El horario será de 10.00 a 22.00 horas, con entrada y parking gratuitos.

Una jornada completa para pasear entre recuerdos, reencontrarse con los juguetes que marcaron la infancia y, quizá, salir con una bolsa en la mano y la sensación de haber recuperado una pequeña parte del pasado.

