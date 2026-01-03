FITUR 2026 abrirá el año turístico con México como país socio

Del 21 al 25 de enero de 2026, IFEMA MADRID va a volver a convertirse en el punto de encuentro del turismo mundial durante la semana. Cinco días en el que la Feria Internacional de Turismo, FITUR, va a reunir en un mismo recinto a profesionales del sector, empresas, instituciones, medios especializados y sobre todo, viajeros curiosos que, como cada año, van a aprovechar el fin de semana para recorrer los stands y descubrir destinos.

La cita es la 46ª edición con una gran novedad: México será el país invitado y socio de FITUR 2026.

Cinco jornadas para tomarle el pulso al turismo

El formato se mantiene. De miércoles a viernes, FITUR está pensada para el trabajo entre profesionales, con una intensa agenda de reuniones, presentaciones y encuentros comerciales. El sábado y el domingo, la feria abre sus puertas al público general, que puede acceder a los pabellones para conocer de primera mano las propuestas de destinos nacionales e internacionales.

No faltarán referencias a sus 35 enclaves inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, ni a celebraciones tan reconocibles como el Día de Muertos o el Carnaval de Veracruz. Todo ello pensado para atraer tanto a operadores turísticos como a viajeros que buscan experiencias culturales, naturales y gastronómicas.

Encuentros, cultura y proyectos estratégicos

Durante los cinco días de feria, el stand de México será también escenario de presentaciones, actividades culturales y reuniones con actores clave de la industria turística mundial. La agenda incluye encuentros con la iniciativa privada, potenciales inversionistas y representantes institucionales, con el objetivo de impulsar proyectos relacionados con sostenibilidad, infraestructuras y desarrollo comunitario.

La presencia como país socio ofrece a México una plataforma privilegiada para posicionarse ante mercados emisores y reforzar su imagen internacional.

Un nuevo pabellón para la innovación

Una de las principales novedades de FITUR 2026 es la incorporación del Pabellón 12, conectado con el Pabellón 4. Este nuevo espacio nace con la vocación de convertirse en el epicentro de la innovación y el conocimiento turístico.

Aquí se concentrarán áreas como FITUR TechY, Know-How & Export, Talent, Sports, FITUR Next y el área Travel Technology. Conferencias, debates y presentaciones girarán en torno a la digitalización, las nuevas tendencias y los retos que afronta el sector. Además, esta ampliación permitirá mejorar la circulación de visitantes y agrupar contenidos de alto valor añadido.

El agua, en el centro del Reto FiturNext 2026

El Reto FiturNext 2026 pone el foco en una cuestión cada vez más crítica: la gestión eficiente y sostenible del agua en el turismo. Las candidaturas se estructurarán en tres grandes categorías: destinos y territorios, sector Horeca y transporte, y otros agentes de la cadena de valor de la alimentación.

La iniciativa busca identificar y dar visibilidad a proyectos que aporten soluciones reales a uno de los grandes desafíos ambientales del sector.

Las secciones que ya son marca FITUR

La especialización es otra de las claves del éxito de la feria. En 2026 volverán a tener protagonismo áreas que, con el paso de los años, se han convertido en auténticas marcas dentro del evento.

Entre ellas destacan FITURTechy, en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero; FITUR Know-How & Export, organizada por SEGITTUR junto a ICEX; FITUR LGBT+, bajo el lema “Amor por viajar”; FITUR Lingua, centrada en la enseñanza del español; FITUR Talent, FITUR Woman, FITUR Screen, FITUR 4all, FITUR Cruises y FITUR Sports, cada una abordando un segmento específico del mercado turístico.

Es un arranque de año muy decisivo para el sector

Este año en FITUR 2026, no será solo una feria más.Con México como país socio y con un nuevo espacio dedicado a la innovación, la feria promete ser, una vez más, el punto de partida de un año clave para el turismo.

Hasta que llegue la fecha de FITUR, te dejamos las Cabalgatas de Reyes para disfrutar con la familia en Madrid.