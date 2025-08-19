Visita la Catedral de la Almudena y menú gourmet junto al Palacio Real

La Catedral de la Almudena, uno de los monumentos más emblemáticos de Madrid, ofrece ahora una propuesta que combina arte, historia y gastronomía en una sola jornada. La actividad incluye la entrada al Museo y a la Cúpula de la catedral, desde donde se contemplan las mejores vistas al centro de la ciudad, y un menú completo en el Café de la Galería, situado en la Galería de las Colecciones Reales, a escasos pasos del templo.

La experiencia es de lunes a sábado con acceso al museo y a la cúpula de 10:00 h a 14:30 h. Tras el recorrido, se puede disfrutar de una comida en el Café de la Galería entre las 12:00 h y las 16:30 h. Es una experiencia para todos los públicos, tanto el recorrido como en el restaurante.

Un recorrido cultural con vistas privilegiadas

El itinerario comienza en el Café de la Galería, punto de recogida de las entradas para la visita al Museo y la Cúpula de la Catedral de la Almudena. En apenas un minuto, los participantes acceden al templo para recorrer su museo, que alberga piezas de gran valor histórico y artístico. La visita termina en lo alto de la cúpula, desde donde se pueden disfrutar unas vistas panorámicas únicas del Palacio Real, la plaza de la Armería y la Casa de Campo.

La duración de la visita se estima que es de una hora y media, invitando así a detenerse a contemplar todos los detalles de tu alrededor.

Gastronomía en un entorno histórico

El almuerzo se sirve en el Café de la Galería, ubicado junto a la Catedral, dentro de la Galería de las Colecciones Reales. Este restaurante propone un menú con entrante, plato principal, postre y bebida, además de café o infusión.

En los entrantes, los comensales pueden elegir entre ensaladilla con ventresca, croquetas caseras de jamón, bacalao o alcachofa, alcachofas con jamón o burrata con pesto. Entre los principales, la oferta incluye entraña a la parrilla con patatas, bacalao con tomate, carrilleras con puré, costillas fritas o salmón teriyaki. Para cerrar, postres como tarta de zanahoria, tarta de queso, tarta de manzana, flan casero o red velvet, todos acompañados de helado. La bebida que incluye el menú puede ser vino, cerveza, refresco o agua.

La Galería de las Colecciones Reales

La experiencia gastronómica se desarrolla en un espacio que es en sí mismo un destino cultural: la Galería de las Colecciones Reales, ubicada junto al Palacio Real de Madrid, los jardines del Campo del Moro y la Catedral de la Almudena. En la galería encontrarás pinturas, esculturas y tapices que conforman un recorrido que muestra tanto la riqueza artística como cultural a lo largo de la historia. Junto a la Catedral de la Almudena, la galería no solo aporta un valor cultural adicional a la experiencia, sino que la convierte en una inmersión completa en el Madrid histórico. Además del entorno, la cercanía de los lugares emblemáticos refuerza el atractivo de la propuesta.

Esta combinación de gastronomía, arte y vistas hace de esta experiencia una opción ideal para quienes desean descubrir Madrid. Además, la ubicación en pleno centro permite continuar visitando la ciudad tras la visita; desde la Plaza de Oriente hasta los encantadores Jardines de Sabatini, cada parada te transportará a un mundo de belleza y elegancia.

Reservar esta actividad es asegurar una jornada que une lo mejor de la cultura madrileña con la cocina, todo en un marco único junto al Palacio Real y la Catedral de la Almudena.