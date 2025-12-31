Ayuso reivindica Madrid por «poner freno a los totalitarios» como Sánchez en su mensaje de Fin de Año

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado esta región como la que «pone freno a los totalitarios» como el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y a aquellas «ideologías que sólo sirven para dividir, enfrentar y empobrecer». «La más viva del momento» y «la que mejor conecta las tradiciones con las tendencias, sin sectarismo», ha destacado en su Mensaje de Fin de Año, pronunciado esta vez desde el parque de bomberos de Alcalá de Henares en reconocimiento a la labor de estos profesionales.

«La vida es una aventura maravillosa que ha de vivirse azarosamente, libre, para darse en plenitud y que saque lo mejor de cada uno. Sin dejar a nadie por el camino», ha proclamado Ayuso.

Para esto -ha continuado-, «hemos de asumir que, afortunadamente, cada persona es diferente, única, insustituible. Que sólo podemos ser iguales ante la ley y las oportunidades. Y reivindicar el respeto por cada vida, por cada una de sus decisiones personales, por las aspiraciones y peculiaridades de cada uno», ha sostenido.

«Desde esa pluralidad es como juntos podemos afrontar todo lo bueno y malo que esté por venir», ha recalcado, citando acto seguido las palabras del Rey Felipe VI en su discurso de la pasada Nochebuena: «Podremos lograr nuestros objetivos, con aciertos y errores, si los emprendemos juntos; participando todos, orgullosos, de este gran proyecto de vida en común que es España», ha apostillado.

«Madrid es la España de siempre, con más ganas que nunca. Feliz noche y feliz 2026 a todos», ha remachado Ayuso.

Previamente, la presidenta madrileña ha incidido en que «nuestro afán es que la Comunidad siga creciendo y consolidándose como una región de aspiraciones, buenos propósitos y alegría. Que no pierda su carácter popular y callejero, social, en equilibrio», ha reclamado.

En este contexto, ha advertido de que «para mantener los mejores servicios públicos, es necesario mantener una economía fuerte, pujante, que llegue a todos». «A los autónomos, a la empresa familiar, a las grandes y pequeñas y a sus empleados, su mayor tesoro. A los jóvenes, a los padres en paro o que apenas llegan a fin de mes, a los que han pasado ya el ecuador de su vida laboral, a jubilados. Todos cuentan y en todos pensamos», ha asegurado.

A su juicio, según ha manifestado, «este equilibrio solo es posible si las administraciones gestionamos respetando el gasto público, la economía regional y el bolsillo de los ciudadanos».

34 bajadas de impuestos

Por eso, «dentro de nuestras competencias, en la medida de nuestras posibilidades, tenemos una fiscalidad justa, que alivia la carga burocrática e impositiva que sufren todos los españoles», ha expuesto, recordando que en esta legislatura la Comunidad ha bajado los impuestos en 34 ocasiones.

También ha enfatizado la aplicación en 2025 de la bonificación en el impuesto de donaciones y sucesiones entre hermanos, tíos y sobrinos. Y se ha referido a dos medidas que entrarán en vigor este 1 de enero de 2026: una de ellas es la nueva bonificación de hasta el 95% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para «comercios con historia, aquéllos que tienen más de 50 años y no queremos que desaparezcan», ha recalcado. «Sin ellos, Madrid no sería lo que es», ha señalado.

La otra medida es la deducción en la matrícula de estudios universitarios y Formación Profesional para «aquellos madrileños que estudian y trabajan a la vez, especialmente los que parten de una situación económica más desfavorable», ha precisado.

Asimismo, «2025 será recordado como el año en el que quisimos proteger como nunca a la infancia y a la preadolescencia en sus colegios, volviendo a las esencias de la EGB, a los entornos seguros, por su salud, su rendimiento escolar y la conciliación de los padres», ha destacado Ayuso.

Y se ha referido también a dos grandes obras que han empezado en 2025 y que «van a transformar los servicios públicos de la Comunidad de Madrid: la Ciudad de la Justicia y la Ciudad de la Salud», ha afirmado.

En materia sanitaria, Ayuso ha puesto de relieve que la Comunidad de Madrid es la primera en vacunar a la población adulta contra el virus respiratorio sincitial, el que más neumonías provoca entre los mayores.

La vivienda, «problema nacional»

Y también se ha detenido en el «problema nacional» de la vivienda, uno de los grandes fiascos del Gobierno de Pedro Sánchez. Frente ello, Ayuso ha abogado por «más oferta y libertad, más seguridad jurídica y menos burocracia para que salarios y construcción lleguen cuanto antes».

«Seguimos trabajando para ofrecer todas las viviendas posibles a los madrileños. Más de la mitad de las protegidas que se construyen en España, se levantan aquí. Y damos más seguridad a propietarios, inquilinos y contra la ocupación, dentro de nuestro margen competencial y legislativo, mientras estamos ofreciendo todos los planes posibles, como el último de choque que aportará otras 15.000 casas en los próximos años», ha aseverado.