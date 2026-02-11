El chófer que llevó a Ferraz a la empresaria con 90.000 € confirma al juez que «salió sin las bolsas»

Álvaro Gallego, el chófer de Carmen Pano, la empresaria investigada por el caso hidrocarburos, ha declarado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, aportando un relato detallado que refuerza la versión de una entrega de dinero en efectivo en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz. Como adelantó OKDIARIO, esta persona a la que señaló la UCO estaba dispuesto a declarar en línea con lo manifestado por Pano.

Según su testimonio, Gallego conducía a Pano por motivos de «seguridad», dado que ella frecuentemente transportaba dinero. Aquel día de finales de 2020, la ruta no estaba prevista para pasar por Ferraz. El plan inicial era regresar directamente a casa tras una parada en el despacho de Víctor de Aldama en la calle Alfonso XII.

Sin embargo, Pano le pidió detenerse porque «tenía que parar a hacer una cosa». Gallego aparcó en doble fila en el Paseo de Pintor Rosales y, desde el vehículo, observó cómo Pano cruzaba la calle y se dirigía hacia la puerta de la sede del PSOE portando una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón. Menos de diez minutos después, Pano regresó sin las bolsas.

Según fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, el chófer ha declarado que vio personalmente el contenido: «Tacos de billetes de 50 euros», en fajos de 5.000 euros cada uno, aunque precisó que no se le informaba de las cantidades exactas.

Lo que sí relata es la cadena por la que pasó el dinero: los fondos llegaron a casa de Carmen Pano de manos de un ayudante de Claudio Rivas — posiblemente conocido como «Lolo» o «De las Heras» —, y debían ascender a 100.000 euros.

Sin embargo, en esa cadena de custodia desaparecieron 10.000 euros, por lo que, parece ser, sólo llegaron 90.000. De esos, 45.000 se quedaron en el despacho de Víctor de Aldama, y los 45.000 restantes fueron, según su conocimiento, los que Pano entregó en Ferraz. Esta declaración es coherente con la versión de la propia Carmen Pano, que sostiene haber acudido dos veces a la sede socialista para entregar 45.000 euros en cada ocasión.

«A mí no me daban explicaciones»

Gallego ha insistido en varias ocasiones en que se le mantenía al margen de los detalles. «A mí no me daban cuentas ni explicaciones», declara, afirmando desconocer el motivo concreto de la entrega y que incluso le ocultaron que el destino era el PSOE. «Yo sé que había dinero, pero a mí no me dijeron que era el PSOE, a mí me lo omitían, no era asunto mío», manifiesta. También asegura no haber recibido compensación económica alguna por estos servicios, atribuyendo su papel únicamente a una relación de amistad con Pano.

Además de la entrega en Ferraz, Gallego recuerda otro episodio clave ocurrido en diciembre de 2020: trasladó en su propio Audi a Carmen Pano, Claudio Rivas y dos técnicos procedentes de Córdoba — un hombre y una mujer cuyos nombres no recuerda — a una reunión en el Ministerio de Industria. Mientras esperaba en la cafetería José Luis del Paseo de la Habana durante aproximadamente hora y media, los asistentes mantuvieron el encuentro, del que salieron comentando que había ido «muy bien». Gallego declara que su nombre figuraba en algún registro de acceso, pero que él esperó abajo y no participó en la reunión.

Sobre Víctor de Aldama, el chófer afirma haberlo visto sólo en dos ocasiones: una en su despacho y otra en un restaurante junto a Claudio Rivas. Respecto a este último, confirma que fue él quien lo presentó a Carmen Pano, ya que ambos eran vecinos. Niega cualquier conocimiento sobre los asuntos relacionados con Venezuela y descartó haber estado en el restaurante La Tragantúa a finales de diciembre de 2020.

La declaración de Gallego, un testigo sin interés directo en la causa según su propio relato, añade un eslabón más a la cadena de indicios que el juez Pedraz investiga sobre la presunta financiación irregular vinculada al caso Hidrocarburos que salpica de lleno al PSOE y a Pedro Sánchez.