El ex jefe de gabinete de Teresa Ribera reconoce que se reunió con Koldo «cuatro o cinco veces»

Marc Pons, ex jefe de gabinete de la que fuera ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reconocido este miércoles, en su comparecencia como testigo en la Audiencia Nacional, que se reunió cuatro o cinco veces con Koldo García, ex asesor ministerial de José Luis Ábalos, «cuatro o cinco veces», aunque ha subrayado que no fue para tratar temas relacionados con la presunta trama de hidrocarburos.

Pons también ha señalado que mantuvo una reunión con Ribera, Koldo y el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, al que asesoraba García. El ex jefe de Gabinete de Teresa Ribera ha declarado ante el magistrado Santiago Pedraz que tuvo una reunión con Koldo después de que este le pidiera 15 segundos para verse, aunque ha precisado que en ella tampoco hablaron sobre la licencia de operador de hidrocarburos que solicitaba Villafuel, epicentro de la presunta trama.

En uno de los últimos informes aportados a la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogía una conversación entre Koldo y Pons en la que el ex asesor ministerial le pedía una reunión. «Muy buenas. Te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud», escribió Koldo a Pons el 8 de julio de 2021, tres meses después de enviarle una foto con el recibo del registro electrónico de la solicitud de Villafuel.

En ese mismo informe, los agentes incluyeron una imagen que reenvió Koldo a Pons en febrero de 2021 «conteniendo los datos de registro de documentación relativa al expediente de Villafuel». El ex jefe de gabinete de Ribera ha manifestado que cree recordar que el envío de la foto fue posterior a su encuentro, pero ha dicho que él no tuvo ninguna participación en la tramitación de la licencia de hidrocarburos ni recibió ninguna dádiva.

Claudio Rivas no declara

Por su parte, el empresario investigado Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, se ha acogido a su derecho a no declarar hasta que no hayan comparecido más imputados.

También estaba previsto que declarase como testigo esta mañana Juan Ignacio Díaz Bidart, ex jefe de gabinete de la ex ministra Reyes Maroto, pero no ha podido acudir por motivos logísticos, según fuentes jurídicas. Su declaración se pospondrá a otro día.

Se prevé que el juez escuche mañana a partir de las 10.00 horas como investigado a Aldama e igualmente en esa condición, este viernes, a la empresaria Carmen Pano, que dice haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE de Ferraz, y su hija, Leonor González.

Asimismo, Pedraz escuchará como testigos el jueves a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y Manuel Salles, administrador de una empresa, así como este viernes a Álvaro Gallego, que pudo estar relacionado con 108.500 euros retirados en efectivo, según los investigadores.