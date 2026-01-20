La ex mujer de Koldo dice al juez todo el dinero efectivo que manejaba se lo daba el PSOE

Patricia Úriz, ex mujer de Koldo García, ha comparecido este martes en la Audiencia Nacional como investigada por blanqueo de capitales en el marco del caso Koldo. La antigua esposa del asesor ha atribuido todo el dinero que manejaban a pagos del PSOE en efectivo. Además, ha negado reconocer los mensajes de WhatsApp en los que supuestamente hablaba de «txistorras» —el término en clave que según la Unidad Central Operativa (UCO) utilizaban para referirse al dinero en efectivo—.

Úriz ha llegado al complejo judicial, como ya hizo cuando fue al Senado, con una peluca y tapando su rostro con un pañuelo. Ha declarado únicamente ante las preguntas de su abogada, Leticia de la Hoz, acogiéndose a su derecho a no contestar al juez Ismael Moreno, al fiscal ni a las acusaciones populares.

«No es mi forma de escribir», ha aseverado con contundencia Úriz al ser preguntada por los mensajes interceptados por la Guardia Civil. La investigada ha justificado su falta de recuerdo alegando que ha pasado «mucho tiempo» de esas conversaciones y que ha perdido memoria por su embarazo y por el contagio de coronavirus.

Según fuentes presentes en la declaración, Úriz ha insistido en que no reconoce esas comunicaciones. «No me reconozco en esos mensajes», ha enfatizado. Ha añadido que no sabe qué son las «txistorras» porque ella no habla así, a pesar de que la UCO sostiene que este lenguaje crítico era utilizado habitualmente por el matrimonio para referirse a billetes de 500 euros.

La investigada ha reconocido que vio billetes en alguna ocasión, pero siempre en su casa. En su declaración ha destacado que pensaba que todo era legal y que estaba justificado por los ingresos de su ex marido.

Pagos del PSOE

Úriz ha asegurado ante el magistrado que «todo el dinero en efectivo» que manejaba junto a Koldo García procedía del PSOE. Ha señalado que el partido pagó a su ex marido en sobres y con todo tipo de billetes, incluidos de 500 euros.

También ha comentado que los gastos que su exmarido pasaba al PSOE se devolvían siempre en efectivo. El Ministerio de Transportes, por el contrario, solía hacerlo por transferencia.

La ex mujer de Koldo ha apuntalado con su testimonio las sospechas sobre la existencia de una caja B en el Partido Socialista. Ha señalado que la organización de Pedro Sánchez realizó anticipos, gastos y otros pagos que no fueron recogidos en la auditoría encargada por Ferraz.

Entre estos pagos no registrados, ha destacado el de 2.000 euros a Eduardo Cantos Valle, chófer de José Luis Ábalos en las elecciones municipales y autonómicas de 2019. Este pago se realizó a Koldo, que después se lo entregó en mano al chófer, y no aparece en las cuentas del PSOE entregadas al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional.

Incremento patrimonial

Sobre el supuesto incremento patrimonial que experimentó la pareja, que incluye pisos y coches, Patricia Úriz lo ha negado. Ha dicho que provienen de sus ahorros y los de su hija, así como de dinero prestado por la familia. Ha explicado que las propiedades que adquirieron no se pagaron con dinero de origen ilícito, sino que estaban hipotecadas. Además, ha detallado las cuentas del matrimonio para hacerse cargo de los pagos de las entradas de estos pisos.

En un momento peculiar de su declaración, Úriz ha asegurado que los «folios» de los que hablaban en los mensajes de WhatsApp eran folios de verdad y no dinero. Ha contado que incluso llegó a llevar cajas andando a la casa del ex ministro Ábalos porque él «imprime todo».

El pasado junio, el juez Ismael Moreno rechazó cerrar la investigación contra Úriz al existir «indicios racionales» de un presunto delito de blanqueo de capitales. Moreno se apoyó en la opinión de la Fiscalía, que recordó «informes policiales sobre la participación» de Úriz «en maniobras para ocultar el origen ilícito de las ganancias».

El magistrado indicó que «aunque podría ser que no existen indicios racionales de criminalidad sobre los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, sí que existen respecto del delito de blanqueo de capitales».

La UCO había corroborado en su informe que parte de las liquidaciones del PSOE se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid. En conversaciones interceptadas de septiembre de 2018, Úriz escribió a Koldo: «Ya tengo el sobre de Ferraz».

En febrero de 2019, otro mensaje de una secretaria de Ferraz indicaba: «Hola Koldo… Al final el jefe se ha ido sin que le diera el money… Si vienes mañana mejor, porque no me gusta tener tanto dinero en el cajón».

El Tribunal Supremo mantiene en prisión provisional a Ábalos y a Koldo García por «alto» riesgo de fuga en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Tras su testimonio queda por ver si el juez Moreno considera que su declaración es creíble y le levanta la imputación o lleva a Uriz a juicio.