Archivada la denuncia del Senado contra la ex pareja de Koldo por no ir a la comisión de investigación

El Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid ha archivado este miércoles de forma provisional una denuncia del Senado contra la ex pareja de Koldo García, Patricia Uriz, por no ir a la comisión de investigación en la Cámara Alta en relación con la denominada Operación Delorme.

La juez Inmaculada Lova decreta en un auto el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, «sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, puedan corresponder al perjudicado». Asimismo, la magistrada explica que recibió las actuaciones por la denuncia del Senado contra Patricia Uriz por un presunto delito de desobediencia.

En la misma línea, la juez Lova señala que Patricia Uriz «no fue citada personalmente para que compareciera en la sesión que estaba prevista» para el 20 de febrero, «habida cuenta de que la citación se efectuó por correo certificado» a un familiar de García.

«No habiéndosele efectuado el requerimiento personalmente a la investigada, no pudiendo, en consecuencia haber comparecido, solicitado su aplazamiento, o presentar excusa en tiempo y forma», señala también la juez, que destaca que se recibió declaración a la investigada el pasado 5 de junio, pero la misma no está «debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa», por lo que decreta el sobreseimiento provisional.

Cabe recordar que la ex pareja del que fuera asesor de José Luis Ábalos no acudió ese día a la comisión sobre la presunta trama de corrupción alegando que no había sido notificada a comparecer. El presidente de la comisión de investigación, el popular Eloy Suárez, avanzó que llevaría esa incomparecencia a la Fiscalía. En su segunda citación, Uriz sí acudió al Senado, con la cara tapada con un fular y ataviada también con unas gafas de sol. En esta jornada, se acogió a su derecho de no declarar.

El numerito de Patricia Uriz

El pasado 10 de abril, en la segunda llamada del Senado después de la ausencia que desembocó en la denuncia, la ex mujer de Koldo García, acudió a la comisión de investigación de la Cámara Alta disfrazada para no ser identificada y se negó a declarar. Patricia Uriz estaba señalada por un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como parte activa en la trama de corrupción del PSOE.

Uriz portaba ese día un pañuelo rosa que le tapaba la cara, bajo el cual lucía una peluca de color llamativo y unas grandes gafas oscuras. Tras colocarse en el sitio reservado para los comparecientes, la ex pareja del que fuera asesor de Ábalos permaneció en silencio ante las preguntas de los senadores. Sólo tomó la palabra al principio para acogerse a su derecho a no declarar.

«Tal y como he comunicado previamente a través de mi abogada, me acojo a mi derecho a no declarar, ya que los hechos que se investigan en esta comisión son idénticos a los que se están investigando en un procedimiento judicial en el que estoy siendo investigada», señaló.