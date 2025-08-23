Putin ve «luz al final del túnel» con Trump pero advierte que Europa puede frenar el acercamiento

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha mostrado optimismo sobre el futuro de las relaciones con Estados Unidos tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En unas declaraciones Putin ha asegurado que «finalmente ha comenzado a aparecer la luz al final del túnel» con la nueva Administración americana.

Las palabras del líder ruso, pronunciadas durante una reunión con trabajadores de la industria nuclear, llegan una semana después de la cumbre bilateral celebrada entre ambos mandatarios en Alaska, un encuentro que Putin ha vuelto a calificar como «significativo y franco», utilizando prácticamente los mismos términos que empleó el pasado sábado.

Pero no todo son halagos en el discurso putiniano. El presidente ruso ha lanzado una advertencia velada hacia los «socios europeos», a quienes considera un factor determinante para normalizar completamente el diálogo bilateral. Una forma elegante de señalar que Europa podría convertirse en el principal obstáculo para el acercamiento entre Washington y Moscú.

«Los próximos pasos dependen del liderazgo de Estados Unidos», ha subrayado Putin, aunque también ha recordado que Estados Unidos «tiene ciertas obligaciones en el marco de diversas asociaciones, incluido el bloque del Atlántico Norte», en una clara referencia a la OTAN y las presiones que Europa podría ejercer.

El presidente ruso no ha escatimado elogios hacia Trump, destacando sus «cualidades de liderazgo» como «una buena garantía de que nuestras relaciones se restablecerán». Putin se ha mostrado convencido de que el trabajo conjunto entre ambos países «continuará sobre esa base».

Sin embargo, sobre la espinosa cuestión ucraniana, Putin se ha mostrado mucho más hermético. El líder del Kremlin se ha limitado a confirmar que «continúan los contactos a nivel de nuestros ministerios, departamentos y organizaciones», sin dar pistas sobre posibles avances hacia un acuerdo de paz.

Putin ha expresado su «sincera esperanza» de que los pasos dados hasta ahora sean «solo el comienzo de una restauración completa» de las relaciones bilaterales. Una declaración de intenciones que dibuja un escenario completamente diferente al vivido durante la era Biden, marcada por las máximas tensiones entre ambas potencias.