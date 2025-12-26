Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Gabriel y Andrés discuten y llegan a las manos

No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 24 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 464 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Gabriel se pone en contacto con Isabel para prometerle que irá a verla a París. De esta manera, le explica que se va por negocios. Una compleja situación que inquietará a Begoña, que le propone acompañarlo. Paralelamente, veremos como Gaspar se sincerará con Manuela y le hablará de sus miedos. Será entonces cuando planee una cena de despedida, pues, convencido de que padece Alzheimer, cree que es la mejor manera de vivir un último momento con ellos.

Sin embargo, ante esta situación, le intentará calmar. Pues, considera que lo mejor no es hacer las cosas precipitadamente y esperar a los resultados médicos. Paralelamente, veremos como Andrés y Gabriel tendrán una nueva disputa. Y es que, el joven no se callará. Le dejará claro que, considera, que si no hubiera sido por sus mentiras su madre estaría viva. Minutos después, veremos cómo Pelayo le propondrá un trato a Cárdenas. Por su parte, David se despedirá de Carmen. Será entonces cuando ambos tengan una profunda conversación. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar que Cloe se da cuenta que Marta tiene algo con ella. Pues, desde que se besaron, la nota distante.

¿Qué sucede en el capítulo 465 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 26 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ser testigos de cómo Gabriel ya lo tiene todo listo para marcharse a París. Pero, antes de irse, se cruza con Andrés. Un encuentro donde no faltan las indirectas y donde la tensión reina el ambiente tras salir a la luz el tema de su madre. Y es que, Andrés se muestra muy molesto con él porque no lamenta la muerte de su madre como intenta aparentar.

Una serie de acusaciones que Gabriel no piensa soportar. Por ello, se abalanza sobre él. Un tenso momento donde ambos se gritan todo tipo de cosas. Y es que, la rabia y la ira que sienten por el otro es tan grande que llegan a las manos. Una situación que es presenciada por Begoña, que no da crédito a lo que ve. La mujer intenta poner fin a la disputa y se posiciona del lado de Gabriel. Pues, considera que Andrés ha comenzado todo con el objetivo de enfadar a su marido. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.