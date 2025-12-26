Somos Melilla se apropia ilegalmente de más de 33.000 euros que corresponden a Vox

La Intervención General de la Ciudad Autónoma de Melilla ha puesto negro sobre blanco ante una realidad que desde Vox se venía denunciando desde hace meses: el partido Somos Melilla, liderado por Amín Azmani, se habría apropiado de forma irregular de más de 33.000 euros en fondos públicos asignados al Grupo Mixto de la Asamblea, dinero que legalmente corresponde a Vox.

El informe técnico, elaborado tras la denuncia del diputado José Miguel Tasende, revela que Somos Melilla gestionó en exclusiva las subvenciones del Grupo Mixto, incluso después de que Vox pasara a integrarse en él. Según el interventor, Azmani no solo controló todos los fondos desde su cuenta bancaria, sino que tampoco acreditó en ningún momento un uso compartido o justificado del dinero recibido.

Vox lleva meses reclamándolo

La situación se remonta a principios de 2024, cuando Javier Da Costa abandonó Vox pero conservó su acta, lo que dejó al partido con un único diputado y le obligó a incorporarse al Grupo Mixto ya existente, donde hasta entonces solo estaba Azmani. Desde ese momento, según el informe, Vox tenía derecho a recibir el 50% de los fondos, algo que nunca ocurrió.

El cálculo del interventor es claro: 33.827,75 euros es la cantidad que Vox debería haber recibido durante ese periodo. Sin embargo, no hay constancia de que Tasende haya tenido acceso a ningún recurso económico del Grupo Mixto, ni tampoco de que los fondos se usaran en gastos comunes que beneficiasen a ambas formaciones. Todo lo contrario: la gestión fue unilateral y opaca.

El caso evidencia una grave anomalía en la gestión de dinero público en la ciudad autónoma, donde un partido político ha administrado fondos de forma exclusiva a pesar de tener que compartirlos con Vox. La Intervención no propone sanciones, pero deja claro que la situación debe corregirse de inmediato, bien mediante devolución del dinero o compensación directa.

Esta apropiación de fondos públicos por parte de Somos Melilla se suma a otras polémicas protagonizadas por su líder Amín Azmani, acostumbrado a disfrazar de victimismo lo que en realidad es una mala gestión del dinero que pagan todos los melillenses. Vox ya ha anunciado que tomará medidas para exigir la restitución del dinero y evitar que esta situación se repita.