Los incendios que están arrasando gran parte de España están causando un grave daño a la agricultura y a la ganadería, así como a la apicultura. En concreto, España se acerca a las 400.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de año y la organización Coag ya estima unas pérdidas por encima de los 600 millones de euros.

«La valoración desde Coag de los incendios de este año es de una situación catastrófica tanto para la ganadería como para la agricultura. Las afecciones en más de 350.000 hectáreas nos están llevando a pérdidas que estamos valorando de una manera preliminar por encima de 600 millones de euros. Los incendios afectan a una gran variedad de cultivos y de explotaciones ganaderas, así como a los pastos y a los asentamientos apícolas», ha explicado Javier Fatás, responsable de Medio Ambiente de Coag.

Desde Coag se pide colaboración entre las CCAA y el Gobierno central, además de que solicitan formar parte de estas reuniones. «Son zonas que van a ser muy difíciles de revitalizar, por lo que se va a necesitar todo el apoyo de las distintas Administraciones. Consideramos que desde Coag debemos de estar presentes en las negociaciones y en el pacto de estado de los próximos meses», ha asegurado Fatás.

Desde Coag también se han trasladado unas recomendaciones básicas y urgentes para que ningún afectado/a se quede sin opciones de defensa de sus derechos y acceso a futuras ayudas.

1. Denunciar y documentar los daños