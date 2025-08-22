La ‘solución’ de Sánchez a los incendios: una «comisión del cambio climático» que ya existe desde 2018

Pedro Sánchez ha realizado este viernes su tercera visita oficial ante la crisis de los incendios, en esta ocasión a Asturias. Concretamente, el Puesto de Mando Avanzado de Somiedo y Cangas del Narcea ha sido el destino del presidente del Gobierno, quien, en compañía del presidente del Principado, Adrián Barbón, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha propuesto como novedosa solución para la prevención de incendios una «comisión del cambio climático» que se creó en el año 2018.

Sánchez, en la declaración ante los medios tras su visita, ha anunciado que el martes se pondrá en marcha «una Comisión Interministerial de Cambio Climático» llamada a desarrollar el pacto de Estado contra la «emergencia climática».

A pesar de que Pedro Sánchez vende la comisión como un elemento de nueva creación, La Comisión Interministerial de Cambio Climático y la Transición Energética se creó el 27 de julio de 2018, como se puede comprobar en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La misma está formada «con el fin de lograr el mejor tratamiento de las políticas públicas en esta materia».

Junto con la aprobación de la comisión creada hace siete años, Pedro Sánchez también ha recordado que el Gobierno ratificará en el Consejo de Ministros la declaración de zona de emergencia para los territorios principales afectados por los incendios de este mes de agosto. Asimismo, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que en la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará en Asturias, se abordarán políticas de prevención y respuesta contra los fuegos.

El presidente del Gobierno ha vuelto a apuntar a esta emergencia climática como el principal factor que ha provocado los graves incendios, pero no ha hecho alusión a la gestión realizada por el Ejecutivo central ni tampoco a la intencionalidad de los fuegos, horas después de que el ministro Marlaska reconociera que un tercio de los incendios han sido provocados bien por pirómanos o bien por incendiarios.

Sánchez felicita a Barcones

La declaración de Pedro Sánchez en Asturias ha concedido un punto principal de la misma a felicitar y ensalzar a la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, en el centro de la polémica en los últimos días por sus críticas a los presidentes autonómicos del Partido Popular en las regiones arrasadas por los fuegos.

«Quiero felicitar a la directora de Protección Civil por su tarea durante estos días y noches tan largas en las que ha estado al pie del cañón», ha destacado Sánchez desde Asturias, la cuarta comunidad autónoma afectada por los incendios que visita, después de haber permanecido recluido en la Residencia Real de La Mareta, en Lanzarote, en la semana más crítica de los fuegos. Anteriormente, el presidente se desplazó a Galicia, Castilla y León y Extremadura.