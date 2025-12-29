Feijóo dice que 2025 ha sido el año del «colapso del sanchismo» y del «peor Gobierno de la democracia»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho este lunes balance político para cerrar el año 2025, marcado por el «colapso total del sanchismo», que «llegó al poder corrompido y para adueñarse del Estado» y es «el peor Gobierno de la democracia». El dirigente popular ha repasado en 10 puntos los fracasos del Ejecutivo, centrados en la corrupción, la desprotección de mujeres y jóvenes o la negligente gestión en vivienda o política migratoria.

Antes de iniciar con el repaso de los 10 fracasos del Gobierno, Feijóo ha querido mandar un recado a Sánchez, asegurando que su «deber» es comparecer para cerrar el año, «igual que tantos españoles que no tienen 15 días de vacaciones estas Navidades». El presidente del PP ha agradecido a todos los españoles que no pueden descansar y que ayudan, también estos días, a levantar España.

«Siempre he pensado que la primera responsabilidad de un político que preside este país es decir la verdad, tratar como adultos a sus compatriotas y respetar el dinero y la inteligencia de la gente a la que quiere servir. Este principio se ha quebrado en España en los últimos años», ha analizado Feijóo, que destaca la «sociedad trabajadora y resistente» y los «millones de españoles que son ejemplo de honradez y trabajo duro».

«Lo normal es preguntarse si todos estos españoles tienen un Gobierno a su altura y la respuesta es lamentablemente, no», ha añadido Feijóo en su discurso, desde la sede nacional del Partido Popular.

«2025 ha sido un mal año para España, un año pésimo para este Gobierno, 2025 ha sido el peor año del peor Gobierno en la historia democrática de nuestro país. Durante estos meses hemos asistido a un desbordamiento político inmoral, que deteriora la confianza, que erosiona la convivencia y que degrada la política. Los escándalos, la corrupción, repercuten en la vida de los españoles y en la credibilidad internacional de nuestro país», ha subrayado Núñez Feijóo, describiendo este curso como «el año del colapso total del sanchismo», que se ha manifestado en «al menos 10 fracasos», que ha repasado a continuación.

Con respecto a las elecciones, Feijóo, ya en el turno de preguntas de los medios de comunicación, ha incidido en el que el PP no es como «el partido de Sánchez» y que se piensan «presentar» a las elecciones «para ganarlas». «Una vez que las ganemos, intentaremos gobernar en solitario. Es nuestro objetivo, sigue siendo nuestro objetivo», ha declarado este lunes. Además, el dirigente del PP ha indicado que si no logra la mayoría buscada para gobernar en solitario, tendrá que conseguir «acuerdos para la gobernabilidad de España». En esa línea, el presidente popular ha afirmado que el «cordón sanitario» del PP «es Bildu» y «no será Vox ni los votantes» del partido de Santiago Abascal.

Los 10 fracasos del sanchismo

Feijóo ha repasado, uno a uno, los 10 fracasos del sanchismo en este año 2025, que van desde la incapacidad para presentar unos Presupuestos Generales del Estados que sean aprobados por las Cortes a la corrupción, pasando por la vivienda, el apagón, las políticas migratoria y exterior, la desprotección de jóvenes, familias y mujeres o la gestión de los fondos europeos.