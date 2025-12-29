Feijóo dice que 2025 ha sido el año del «colapso del sanchismo» y del «peor Gobierno de la democracia»
El líder del PP ha repasado los 10 puntos que explican el fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez en 2025
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho este lunes balance político para cerrar el año 2025, marcado por el «colapso total del sanchismo», que «llegó al poder corrompido y para adueñarse del Estado» y es «el peor Gobierno de la democracia». El dirigente popular ha repasado en 10 puntos los fracasos del Ejecutivo, centrados en la corrupción, la desprotección de mujeres y jóvenes o la negligente gestión en vivienda o política migratoria.
Antes de iniciar con el repaso de los 10 fracasos del Gobierno, Feijóo ha querido mandar un recado a Sánchez, asegurando que su «deber» es comparecer para cerrar el año, «igual que tantos españoles que no tienen 15 días de vacaciones estas Navidades». El presidente del PP ha agradecido a todos los españoles que no pueden descansar y que ayudan, también estos días, a levantar España.
«Siempre he pensado que la primera responsabilidad de un político que preside este país es decir la verdad, tratar como adultos a sus compatriotas y respetar el dinero y la inteligencia de la gente a la que quiere servir. Este principio se ha quebrado en España en los últimos años», ha analizado Feijóo, que destaca la «sociedad trabajadora y resistente» y los «millones de españoles que son ejemplo de honradez y trabajo duro».
«Lo normal es preguntarse si todos estos españoles tienen un Gobierno a su altura y la respuesta es lamentablemente, no», ha añadido Feijóo en su discurso, desde la sede nacional del Partido Popular.
«2025 ha sido un mal año para España, un año pésimo para este Gobierno, 2025 ha sido el peor año del peor Gobierno en la historia democrática de nuestro país. Durante estos meses hemos asistido a un desbordamiento político inmoral, que deteriora la confianza, que erosiona la convivencia y que degrada la política. Los escándalos, la corrupción, repercuten en la vida de los españoles y en la credibilidad internacional de nuestro país», ha subrayado Núñez Feijóo, describiendo este curso como «el año del colapso total del sanchismo», que se ha manifestado en «al menos 10 fracasos», que ha repasado a continuación.
Con respecto a las elecciones, Feijóo, ya en el turno de preguntas de los medios de comunicación, ha incidido en el que el PP no es como «el partido de Sánchez» y que se piensan «presentar» a las elecciones «para ganarlas». «Una vez que las ganemos, intentaremos gobernar en solitario. Es nuestro objetivo, sigue siendo nuestro objetivo», ha declarado este lunes. Además, el dirigente del PP ha indicado que si no logra la mayoría buscada para gobernar en solitario, tendrá que conseguir «acuerdos para la gobernabilidad de España». En esa línea, el presidente popular ha afirmado que el «cordón sanitario» del PP «es Bildu» y «no será Vox ni los votantes» del partido de Santiago Abascal.
Los 10 fracasos del sanchismo
Feijóo ha repasado, uno a uno, los 10 fracasos del sanchismo en este año 2025, que van desde la incapacidad para presentar unos Presupuestos Generales del Estados que sean aprobados por las Cortes a la corrupción, pasando por la vivienda, el apagón, las políticas migratoria y exterior, la desprotección de jóvenes, familias y mujeres o la gestión de los fondos europeos.
- Fracaso parlamentario. «Lograr una investidura no faculta para gobernar de cualquier modo. La democracia ha de renovarse con las leyes, con los debates del Estado de la nación y con los Presupuestos. Este puede ser el primer Gobierno incapaz de aprobar un solo Presupuesto. Tener una minoría de bloqueo es muy distinto a tener una mayoría de Gobierno. Sólo este primer fracaso, el de la mayoría parlamentaria, sería suficiente para convocar elecciones generales, pero con este Gobierno, sólo es el inicio».
- La vivienda. «Tres datos y un insulto a los ciudadanos. Desde que este Gobierno llegó al poder, la vivienda ha pasado de no estar entre los 15 principales problemas en nuestro país a ser el primero. El déficit de vivienda nueva alcanza las700.000, y el precio de la vivienda ha crecido más de un 50%, el doble que el salario de los jóvenes. Y el insulto, las dos mejores ideas que aportó el Gobierno fue un teléfono y una campaña para reírse de los jóvenes que tuvieron que retirar».
- El apagón. «El fanatismo del Gobierno nos sometió a un episodio impropio de un país europeo. Y a meses de oscurantismo sobre las causas reales del mismo. Cualquier gobierno responsable cesaría a los responsables y cambiaría su política energética. El Gobierno insiste en una política energética errada, manteniendo el calendario de cierre de las centrales nucleares incluso contra el mandato de las Cortes».
- La política migratoria. «El Gobierno mantiene la política migratoria más inhumana que es la que no existe, la que provoca cada año que sigan perdiendo miles de vidas en el mar mientras las mafias se llenan los bolsillos. Sánchez ha convertido el reparto de los menores migrantes en una herramienta de negociación con el PNV y con Junts, ¿se puede ser más hipócrita que pedir a los demás que cumplan lo que no pides a tus socios? Faltan efectivos para controlar nuestras fronteras, falta capacidad para agilizar los procesos de devolución y falta voluntad para solucionar el problema. También en esto Sánchez va en dirección contraria a los países de nuestro entorno. También en esto España tiene una alternativa».
- Política exterior. «España ha cruzado varias líneas que no tienen retorno. Firmó y negó, en cuestión de minutos, los acuerdos sobre el gasto en Defensa en la cumbre de la OTAN. Se negó a felicitar a la Premio Nobel, María Corina Machado, y cada día quedan más acreditados los oscuros vínculos con el régimen de Maduro. Y ha sido el Gobierno español, advertido por la UE, por acuerdos potenciales peligrosos para nuestra seguridad con otras potencias. El resultado es una progresiva desconfianza en nuestros socios. Sánchez nunca fue un líder internacional pero este año se ha convertido en un problema internacional, para nuestro país y para nuestros aliados. La política exterior no la pueden marcar los intereses personales de un presidente ni los intereses económicos de un ex presidente, sino los intereses generales de un país, que trascienden a las personas y a los gobiernos.
- La gestión de los fondos europeos. «La gran oportunidad del pasado mandato se ha convertido en el mayor fracaso de este Gobierno. Sánchez ha hecho perder a España la oportunidad histórica de emplear los fondos en transformar la economía española. La ejecución es irrisoria, hasta diciembre del 2024 se había el 19’5%, por tanto habrá que ejecutar un 55% más que en todos los años anteriores. Sólo un 15% del dinero se ha destinado al sector privado y hemos renunciado a 60.400 millones, un 37% de los fondos globales, porque el Gobierno es incapaz de cumplir los hitos a los que se había comprometido. Lo que implica que se ha perdido también la ambición de las reformas. El Gobierno ha renunciado a la aprobación de 17 leyes aprobadas en el plan y comprometidas con Europa. Los fondos europeos sólo han servido para que nuestro país se gobernase durante años sin Presupuestos Generales del Estado. Es muy grave la oportunidad perdida y el dinero perdido y malgastado, los españoles tendremos que pagar durante años la incapacidad de gestión del Gobierno».
- La juventud. «Dirigirse a los jóvenes no es recomendar un libro en TikTok o mostrar la música que escuchas. A los jóvenes se les está arrebatando la esperanza. Siete años de sanchismo han acabado con el principio de prosperidad que impulsaba a cada generación. Este Gobierno les ha forzado a que se resignen a vivir peor que sus padres. España es el país de la UE con mayor tasa de desempleo juvenil. Tenemos medio millón en paro y el 36% están sobrecualificados para su empleo. Un sueldo medio en menores de 35 años ya es inferior a la pensión media de los nuevos jubilados. El 77% de los jóvenes asegura que no tiene hijos por falta de medios económicos y el 44% por problemas de conciliación. Sin vivienda, sin trabajo y sin oportunidades, es insultante decir que España va como un cohete y que los españoles necesitan un bono. Sánchez ha condenado a una generación de jóvenes a la precariedad vital y emocional. Una de las prioridades del futuro Gobierno debe ser dar un horizonte de certezas a los jóvenes».
- Fracaso en la protección de las familias. «Sánchez ha dispuesto de más de 513.000 millones de ingresos por impuestos en estos siete años y ha incrementado la deuda pública en otros 507.000 millones de euros. Sin embargo, el empobrecimiento de los españoles es constante. El 80% ha perdido poder adquisitivo, la cesta de la compra es un 40% más cara, padecemos un centenar de subidas de impuestos.
- Fracaso en la protección de las mujeres. «Este año ha quedado al descubierto sin ningún tipo de discusión que la mayor hipocresía del Gobierno es su supuesto compromiso con las mujeres. En 2025 hemos conocido prostitución pagada con dinero público desde el Gobierno, prostitución que no consta si financió las campañas del presidente, desprotección de las víctimas de maltrato con las pulseras defectuosas. Desprotección y ocultación de las mujeres acosadas por altos cargos socialistas. Han protegido más a los machistas que a las mujeres».
- La corrupción. «Es imposible de abarcar todos los casos, todos los sumarios, todas las tramas, todos los personajes, los delitos o los detalles sórdidos y todos los ya condenados, como el fiscal general del Estado. 2025 es el año que demuestra que el sanchismo no se corrompió con el poder, el sanchismo llegó al poder corrompido y para adueñarse del Estado».