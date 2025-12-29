Feijóo retrata a Sánchez por cogerse 15 días de vacaciones cuando millones de españoles «trabajan duro»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha retratado este lunes durante su balance político del año al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que el jefe del Ejecutivo se haya cogido 15 días de vacaciones mientras el resto de los españoles «trabajan duro estos días». «Mi deber es estar aquí, al igual que tantos españoles que no tienen 15 días de vacaciones en estas Navidades», ha comenzado Feijóo su comparecencia.

«Para esos trabajadores quiero que sean mis primeras palabras. Gracias a todos los españoles que trabajan muy duro en estos días para que los comercios y la hostelería y todos los servicios funcionen mejor que nunca. Gracias a los 3 millones y medio de autónomos que siguen abriendo las puertas de su negocio y que siguen atendiendo a sus clientes. Gracias a los trabajadores del campo, porque la tierra y los animales del campo no entienden de Navidades ni festivos. Gracias, en definitiva, a todos aquellos que no podéis descansar en estos días y gracias por hacer que España funcione en estas Navidades», ha seguido.

Tal y como han confirmado fuentes del Gobierno, Sánchez no tendrá agenda pública hasta dentro de dos semanas. En concreto, hasta el martes 6 de enero, cuando participará en la Pascua Militar que preside cada año el Rey. En años anteriores, el presidente del Gobierno programaba justo antes de Nochevieja su rueda de prensa de balance anual. Las de 2023 y 2022, por ejemplo, fueron el 27 de diciembre, mientras que las de 2021 y 2020 tuvieron lugar el 29 de diciembre.

En 2024 ya adelantó su comparecencia al 23 de diciembre para cogerse así más días de descanso. Este año el balance lo ha hecho más pronto todavía, el lunes 15 de diciembre, para así ahorrarse tener que comparecer tras el mal resultado del PSOE en las elecciones extremeñas que ya entonces vaticinaban todas las encuestas.

La última declaración institucional de Sánchez fue el pasado lunes, donde sólo se limitó a informar de la elección de la ministra Elma Saiz como nueva portavoz del Gobierno, en sustitución de Pilar Alegría. Y del nombramiento de Milagros Tolón como nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En su balance político del año, Feijóo ha considerado que 2025 ha sido «el peor año del peor Gobierno en la historia democrática» de España ante el «colapso total del sanchismo» y sus «fracasos». Además, el líder del Partido Popular ha denunciado una «erosión de la convivencia», una «degradación política» por los escándalos y la corrupción y «el mal funcionamiento del Gobierno» a lo largo del año, y ha advertido de su impacto en la vida de los ciudadanos, la economía, las infraestructuras, los servicios públicos y la credibilidad internacional del país.

«La situación actual de nuestro país es muy grave. Transitamos la decadencia», ha afirmado Feijóo para hacer un llamamiento a los españoles, asegurando que «nada ni nadie» les va a arrebatar la «autoestima colectiva».

Tras asegurar que 2026 será el «año del cambio» en España, el jefe de la oposición ha recalcado que el PP «no va a quedar atrapado» en una «espiral de política destructiva» y «ante cada muestra de «degeneración» responderá con una idea «para la regeneración».