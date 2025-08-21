Marlaska dice que «los pirómanos son minoría» pero admite que un tercio de los fuegos es intencionado

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que los graves incendios que han afectado a varias comunidades autónomas sean, en su mayoría, intencionados. Marlaska señala que «una minoría» de los fuegos son provocados por pirómanos, en línea con lo que defiende Pedro Sánchez, que culpa al cambio climático de los incendios que han calcinado miles de hectáreas.

El ministro del Interior ha recordado que «el 1 de junio» es el momento en el que se inicia «la fase de lucha contra los incendios» en España y que desde esta fecha, según datos desvelados y en constancia de Marlaska, «están detenidas 35 personas y más de 110 han sido investigadas».

Sin embargo, Grande-Marlaska, en declaraciones para el programa Al Rojo Vivo, ha querido rápidamente desmarcarse de que los incendios de España estén provocados, por norma general, siguiendo la línea de muchos otros miembros del Gobierno, entre ellos el presidente Pedro Sánchez. «Las causas de los incendios y según la última memoria del Seprona de 2024 y a lo que se me ha anticipado en cuanto a 2025 varían en cuanto a las distintas comunidades autónomas, es decir, la tipología del incendio tampoco es idéntica», ha subrayado el ministro.

«En cuanto a los intencionados, me gustaría hacer una diferencia entre pirómanos e incendiarios», ha pedido Marlaska, para separar a continuación a los pirómanos, de los que ha dicho que son «realmente una minoría» y que «son aquellos en los que subyace en el autor un elemento compulsivo, es decir, patologías normalmente psiquiátricas».

Pirómanos e incendiarios

Sin embargo, en esa minoría que destaca Fernando Grande-Marlaska no incluye a los que ha denominado como «incendiarios» y definido como «el que con plena consciencia y voluntad y por distintas motivaciones comete estos delitos». Entre ambos suman, tal y como ha reconocido el ministro del Interior, la autoría de un tercio de los incendios producidos en España en un mes de agosto fatídico, sobre todo en comunidades autónomas como Galicia, Castilla y León o Extremadura.

«En parámetros generales de España te podría decir que un tercio de los incendios son de carácter intencionado, otro tercio son, según esas aproximaciones, por imprudencias graves, que también es importante. Todos aquellos que desobedecen ordenanzas municipales de no trabajar en determinadas horas por los riesgos que pueda conllevar y otro tercio por causas naturales, rayos… etc», ha completado Marlaska, que pide «tranquilidad en cuanto a la investigación», de la que se encarga el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).