Así será el tiempo estas navidades en Castilla y León: frío fuera de lo normal, lluvias y nevadas intensas

Frío fuera de lo normal, lluvias y nevadas intensas, el tiempo estas navidades en Castilla y León apunta maneras. Es importante estar preparados para una serie de situaciones que pueden ser claves y que sin duda alguna acabarán marcando unas jornadas que hasta la feche desconocíamos. Tocará empezar a ver llegar este cambio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. En unos días en los que el tiempo puede acabar siendo el que nos va a dar más de una sorpresa del todo inesperada.

Esta zona de España está más que acostumbrada a vivir unas navidades blancas, pero lo que está a punto de llegar puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Este tiempo que puede llegar y darnos unos datos que son fuera de lo normal, nos van a traer lluvias intensas y nevadas en esta parte del país para la que quizás no estamos del todo preparados. Un giro radical que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Frío fuera de lo normal, lluvias y nevadas intensas

El mal tiempo parece que acabará siendo una realidad en estos días en los que parecerá que el tiempo nos obliga a estar pendientes de una serie de cambios que pueden ser claves. Un giro destacado que hasta el momento no hubiéramos ni esperado,

Son días de estar pendientes de cada novedad que llega en una previsión del tiempo que parece destinada a sorprendernos en estos tiempos que tenemos por delante. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Este invierno que ha empezado hace unos días parece que está destinado a darnos más de una sorpresa inesperado, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Este día tan señalado del año nos va a traer importantes novedades que pueden acabar siendo esenciales.

Este descenso de las temperaturas acabará siendo lo que nos afectará de lleno en estas próximas jornadas. Estos días que tenemos que empezar a ver llegar un cambio que, sin duda alguna, tocará empezar e prepararse para lo peor, con la mirada puesta a un giro radical para el que debemos estar preparados.

Este será el tiempo en estas navidades en Castilla y León

Castilla y León se preparan para vivir unas navidades blancas, con algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Especialmente si tenemos en cuenta lo que está a punto de pasar en estas próximas jornadas tan especiales que nos están esperando.

Tal y como explican los expertos de la AEMET: «Nuboso con precipitaciones débiles dispersas, más generalizadas en el extremo norte. Cota de la nieve, entre 1000 a 1400 metros. Brumas y bancos de niebla en el sur y en zonas de montaña. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en ascenso. Heladas en zonas altas. Viento del nordeste y norte, flojos con intervalos de moderado».

Siguiendo con la misma explicación para el resto de España: «Precipitaciones localmente fuertes en el entorno de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña. Irán acompañadas por tormenta y ocasionalmente con granizo menudo. Acumulados significativos de nieve en zonas altas de montaña del norte. Se prevé una situación de inestabilidad con bajas presiones en el este y la llegada de una baja fría al norte peninsular acompañada por una masa de aire frío. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en la fachada oriental peninsular, Baleares y noreste peninsular con precipitaciones que en el entorno de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas por tormenta y ocasionalmente granizo menudo. En el resto intervalos nubosos, con chubascos débiles en el interior y más frecuentes e intensos en el norte de Galicia y Cantábrico. Tendencia a poco nuboso en zonas de la meseta Norte y oeste de la vertiente sur atlántica al final. Nevará en cotas por encima de 800-1200 m en Pirineos centrales y orientales, por encima 1000-1200 m en zonas de montaña del sureste y de 400-600 m en el resto, en forma de chubascos débiles de nieve y más frecuentes en las montañas del norte con acumulados significativos en zonas altas. En Canarias nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones ocasionalmente moderadas, e intervalos nubosos en el resto sin descarta algún chubasco débil. Nieblas matinales en zonas de la vertiente atlántica y en áreas de montaña».

Siguiendo con la misma explicación: «Descenso generalizado de las temperaturas mínimas, con valores que se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la mitad norte y centro peninsular, si bien con ligeros ascensos en depresiones del noreste y en Baleares. También descenso generalizado de las máximas en Península y Baleares excepto en el suroeste con ligeros ascensos. Pocos cambios en Canarias. Heladas moderadas en zonas de montaña y débiles en la mitad norte peninsular y este meseta Sur. Vientos moderados del noreste en litorales de Galicia y del Cantábrico con intervalos de fuerte en el noroeste de Galicia y tendiendo amainar y moderados de poniente en Estrecho y Alborán. En el resto componente norte flojo con intervalos de moderado en la mitad norte y Baleares. En Canarias moderado de componente norte».