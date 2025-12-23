La AEMET pone en alerta a España por lo que llega a partir de mañana: frío polar, nieve y niebla

Frío polar, nieve y niebla llegará a partir de mañana a España, la AEMET lanza una importante alerta para estos días de fiesta. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a unos desplazamientos necesarios que pueden cambiarlo todo por momentos. Tocará estar listos para un giro radical que, sin duda alguna nos afectará de lleno, en unos días en los que el tiempo puede determinar nuestros desplazamientos con plena seguridad.

Hay determinados fenómenos meteorológicos que pueden provocar más de un problema a la hora de salir de casa. Es importante saber qué va a pasar a partir de ahora con determinados detalles de un invierno que puede convertirse en uno de los más fríos de los últimos tiempos. Esta estación que acaba de empezar ya apunta maneras de una forma que quizás nos costará creer y que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está a punto de llegar y en lo que puede pasar a partir de ahora.

Niebla, nieve y frío polar

El invierno es una de las épocas del año en las que deberemos empezar a prepararnos para descubrir una serie de fenómenos para los que quizás no estamos del todo preparados. Esta inestabilidad que llega, acompañada de un descenso de las temperaturas considerable, no llega sola.

Lo hace acompañada de unas nevadas que ya son de las primeras de las temporadas. Una estampa de lo más invernal que nos sumerge en lo peor de una estación del año en la que descubriremos todo lo que puede pasar a partir de este día que tenemos por delante.

Un cambio que puede pasar a partir de ahora, en estos días en los que directamente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Con tiempo libre para salir de casa, nada mejor para hacerlo que saber la previsión del tiempo que nos está esperando.

Habrá llegado el momento de saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que todo puede ser posible, tocará empezar a pensar en lo que está por llegar y lo que nos está esperando en estos días.

Pone en alerta a España la AEMET ante lo que está por llegar

Lo que está por llegar a España pone en alerta a varias comunidades autónomas, la AEMET no duda en lanzar una poderosa advertencia. Lo que tenemos por delante es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca.

Tal y como nos explican estos expertos: «Cielos nubosos o muy nubosos en gran parte de la Península con precipitaciones y chubascos en buena parte de ella, si bien en general no se espera que sean fuertes, pueden ser persistentes en la vertiente cantábrica; también se esperan precipitaciones en el suroeste que se extenderán hacia el sur de Andalucía, Estrecho, Ceuta y Melilla. En el tercio este de la Península se esperan cielos menos nubosos y precipitaciones únicamente en los sistemas montañosos. Con incertidumbre, cabe esperar en Baleares intervalos nubosos con algunas precipitaciones aisladas, más probables al sur de las islas. En los litorales de Alborán y El Estrecho se esperan precipitaciones que pueden ser intensas, persistentes y, puntualmente, acompañadas de tormenta en Ceuta y Melilla. Se espera que las precipitaciones sean en forma de nieve en los sistemas montañosos, con cotas más bajas en la mitad nordeste, ascendiendo a lo largo del día. En Canarias intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve. Se esperan brumas y nieblas en algunos valles del interior. Se esperan aumentos de temperaturas mínimas, sobre todo en el cuadrante suroeste peninsular, excepto algunos descensos débiles en valles de Castilla y León, Bajo Ebro, litoral catalán y Baleares. Aumentos también de las máximas excepto en el nordeste. Pocos cambios en Canarias».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Predominarán los vientos moderados del oeste y noroeste en la Península y Baleares, rolando a partir del mediodía a norte y noroeste, pudiendo ser del oeste fuertes con rachas muy fuertes en litorales del sur y sureste peninsular y a última hora en el Ampurdán. En general se prevén flojos en interiores del oeste y al sur de los Pirineos excepto en el valle del Ebro. Alisio moderado en Canarias. No se descarta que nieve en entornos montañosos del nordeste por encima de 900-1100m tendiendo a subir».

La cota de nieve irá bajando poco a poco y puede convertirse en un problema para muchos, será a hora de conocer qué nos está esperando en estos días tan especiales del año.