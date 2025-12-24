El frío irrumpe en Sevilla por Navidad: mínimas de hasta 3 grados el 25 de diciembre

Llegan mínimas de hasta 3 grados el 25 de diciembre, el frío irrumpe en Sevilla por Navidad y lo hace de la peor manera posible. Tendremos que empezar a prepararnos para una de las fiestas más importantes del año que vamos a vivir de una forma muy diferente. Tocará empezar a pensar en un giro radical que hasta la fecha desconocíamos y que puede convertirse en una realidad. Que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones, un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días.

Andalucía es una de las zonas que debe prepararse para lo peor, con una Navidad que puede traernos hasta 3 grados el 25 de diciembre. Este frío intenso que quizás tocaremos empezar a ver llegar algunas situaciones del todo inesperadas. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede convertirse en un problema para muchos.

Sevilla se prepara para el frío que llega en Navidad

Andalucía es una de las zonas del país que se ha visto menos afectada por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer lo que nos está esperando en estos días en los que la inestabilidad puede ser protagonista.

Tocará empezar a ver llegar un giro radical que puede acabar siendo el que nos dará más de un elemento inesperado. Es hora de saber qué nos está esperando en unos días en los que el tiempo se convierte en uno de los grandes protagonistas. Estaremos muy pendientes de unos cambios que marcarán nuestras salidas de casa.

Son días de desplazamientos en los que debemos extremar las precauciones de la mejor manera posible. Con la mirada puesta a un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que, sin duda alguna deberemos controlar.

Será el momento de conocer qué es lo que puede pasar en unos días en los que las celebraciones pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca con este tiempo cambiante.

Mínimas de hasta 3 grados el 25 de diciembre

El 25 de diciembre nos esperan mínimas de hasta 3 grados, en un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo la que nos acompañará en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielos nubosos con chubascos dispersos, que pueden ir ocasionalmente acompañados de tormentas en el litoral mediterráneo. Cota de nieve en 1200-1400 metros. Heladas débiles a moderadas en las sierras orientales. Temperaturas con pocos cambios, localmente en descenso; máximas en ascenso en el interior oriental. Vientos flojos de componente norte; de dirección variable con intervalos moderados en el litoral». Las alertas estarán activadas: «Chubascos que podrán ser localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormentas en el litoral mediterráneo».

Tal y como nos explican estos expertos para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé una situación de inestabilidad con bajas presiones en el este y la llegada de una baja fría al norte peninsular acompañada por una masa de aire frío. Se esperan cielos muy nubosos o cubiertos en la fachada oriental peninsular, Baleares y noreste peninsular con precipitaciones que en el entorno de la Nao, Baleares y noreste de Cataluña podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas por tormenta y ocasionalmente granizo menudo. En el resto intervalos nubosos, con chubascos débiles en el interior y más frecuentes e intensos en el norte de Galicia y Cantábrico. Tendencia a poco nuboso en zonas de la meseta Norte y oeste de la vertiente sur atlántica al final. Nevará en cotas por encima de 800-1200 m en Pirineos centrales y orientales, por encima 1000-1200 m en zonas de montaña del sureste y de 400-600 m en el resto, en forma de chubascos débiles de nieve y más frecuentes en las montañas del norte con acumulados significativos en zonas altas. En Canarias nuboso en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones ocasionalmente moderadas, e intervalos nubosos en el resto sin descarta algún chubasco débil. Nieblas matinales en zonas de la vertiente atlántica y en áreas de montaña. Descenso generalizado de las temperaturas mínimas, con valores que se alcanzarán al final del día en amplias zonas de la mitad norte y centro peninsular, si bien con ligeros ascensos en depresiones del noreste y en Baleares. También descenso generalizado de las máximas en Península y Baleares excepto en el suroeste con ligeros ascensos. Pocos cambios en Canarias. Heladas moderadas en zonas de montaña y débiles en la mitad norte peninsular y este meseta Sur».