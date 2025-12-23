La AEMET alerta: frío, nieve y lluvia en estas zonas de España

Una masa de aire frío continúa condicionando el tiempo en España este martes. El frío seguirá siendo más intenso de lo habitual para esta época del año y la nieve continuará presente en varias zonas, aunque las temperaturas iniciarán un ligero ascenso a lo largo de la jornada. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la cota de nieve en el nordeste se situará entre los 900 y 1.100 metros.

Nubes en la Península

Los cielos nubosos o muy nubosos dominarán gran parte de la Península, con precipitaciones y chubascos repartidos de forma generalizada. No se espera que sean fuertes, aunque sí persistentes en la vertiente cantábrica. También se registrarán lluvias en el suroeste, que avanzarán hacia el sur de Andalucía, el Estrecho, Ceuta y Melilla.

En el tercio este peninsular, los cielos estarán más despejados y las precipitaciones quedarán restringidas principalmente a los sistemas montañosos. En Baleares, con cierta incertidumbre, se prevén intervalos nubosos con algunas lluvias aisladas, más probables en el sur del archipiélago.

Precipitaciones y tormentas en esta parte de España

Por su parte, en los litorales del mar de Alborán y el Estrecho, las precipitaciones podrían ser intensas y persistentes, con posibilidad de tormentas puntuales, especialmente en Ceuta y Melilla. La nieve se concentrará en los principales sistemas montañosos, con cotas más bajas en la mitad nordeste, que irán subiendo conforme avance el día.

En Canarias, se esperan intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve.

Aumento de las mínimas en estas zonas

Se esperan aumentos de las temperaturas mínimas, especialmente en el cuadrante suroeste de la Península, aunque se registrarán descensos débiles en algunos valles de Castilla y León, el Bajo Ebro, el litoral catalán y Baleares. Las temperaturas máximas también subirán en buena parte del país, salvo en el nordeste peninsular, mientras que en Canarias apenas habrá cambios.

Los vientos soplarán moderados del oeste y noroeste en la Península y Baleares, girando a norte y noroeste a partir del mediodía. Se prevén rachas fuertes en los litorales del sur y sureste, y a última hora en el Ampurdán. En el interior del oeste y al sur de los Pirineos los vientos serán más flojos, salvo en el valle del Ebro. En Canarias predominará el alisio moderado.