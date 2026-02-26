Un terremoto de magnitud 4,1 sacude Tenerife y Gran Canaria tras los enjambres sísmicos del Teide

Un terremoto de magnitud 4,1 ha sacudido Tenerife y Gran Canaria en la mañana de este jueves. El sismo se ha producido a 10 kilómetros de profundidad y se ha sentido en diversos municipios de ambas islas.

Este temblor se ha registrado a las 12:26 horas tras los enjambres sísmicos que se han producido en las últimas semanas en torno al Teide. Sin embargo, fuentes del Instituto Geográfico Nacional (IGN) aseguran que, en principio, estos episodios no guardan relación.

La zona del seísmo es conocida como Volcán de Enmedio, a medio camino entre las islas capitalinas, donde es frecuente que se produzcan eventos de este tipo. De hecho, en esa misma zona se registró el terremoto de mayor magnitud de los últimos años en Canarias, uno de 4.2 en 2019; en 2022 y 2023 se registraron sendos seísmos de magnitud 3.7, y en 2024, uno de 3.6.

De momento, el IGN ha recibido el reporte de que este último terremoto ha sido sentido en Arico, La Laguna, Santa Cruz, Arafo, Los Realejos, Güímar, La Matanza, Candelaria, La Orotava, La Esperanza, El Rosario, Tacoronte, Arona, Granadilla y Santa Úrsula, en Tenerife; y en Gáldar, Agaete, La Aldea, Vega de San Mateo y Valsequillo, en Gran Canaria.

Fuentes del 112 han detallado que se han recibido múltiples llamadas sin que de momento conste incidencias.

Enjambres sísmicos en el Teide

En casi tres semanas, la isla de Tenerife ha registrado varios enjambres sísmicos con miles de terremotos. Esto ha generado preocupación en torno al aumento de la actividad del Teide.

De hecho, ayer la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, llamó a «actuar con serenidad» tras las recientes informaciones sobre el aumento de la actividad volcánica en Tenerife, desde donde ya se trabaja «en divulgación, información y preparación» a la ciudadanía: «El Teide es probablemente el volcán más vigilado del mundo».

«Es importante actuar con serenidad, pero también con responsabilidad», defendió la presidenta insular, que quiso lanzar un mensaje de «calma» a la población tinerfeña ante la diversidad de informaciones que circulan en los últimos días: «El Teide es probalmente el volcán más vigilado del mundo. Hoy se cuenta con instrumental con suficiente amplitud como para detectar cosas que hace 20, 30 o 50 años ocurrían de la misma manera».

Dávila insistió en que desde el Cabildo ya se trabaja «con responsabilidad», iniciando, en el último año, un impulso a las actuaciones vinculadas al riesgo volcánico en la isla, ya sea en materia de divulgación e información, como preparación a la ciudadanía, como continuará próximamente con dos nuevos simulacros en la isla.