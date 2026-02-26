El Pentágono amenaza con «pedir pizzas en noches aleatorias» para despistar a quienes vigilan sus movimientos

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha bromeado con la teoría de las pizzerías cercanas al Pentágono que predice los ataques ordenados por Donald Trump, así como los grandes eventos geopolíticos que se producen en torno al país.

Pete Hegseth ha amenazado -con un tono irónico- con realizar muchos pedidos «en noches aleatorias» para despistar al Pentagon Pizza Report, una cuenta que rastrea la actividad de las pizzerías cercanas al Pentágono e informa de su afluencia en directo.

Este miércoles, por ejemplo, alertó de que los pedidos se estaban disparando en las dos pizzerías de Domino’s, así como en Extreme Pizza, en torno a las 16:30 horas.

Both Dominos locations nearby the Pentagon report Busier than usual traffic. Extreme Pizza, one of the closest pizzerias to the Pentagon reports above average traffic. As of 4:30pm ET pic.twitter.com/NihwtuecZ8 — Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) February 25, 2026

«He pensado en pedir muchas pizzas en noches aleatorias para despistar a todo el mundo. Si ves muchos pedidos de Domino’s un viernes, puede que sea yo. Nosotros analizamos todos los indicadores», dijo al respecto el secretario de Defensa estadounidense en una entrevista en Fox News.

Estas declaraciones se producen en un contexto marcado por un posible ataque de Estados Unidos a Irán a cuenta de las armas nucleares y de la dura represión de las protestas contra el régimen de los ayatolás.

Cabe recordar que el pasado 2 de enero, durante el ataque de EEUU a Venezuela que acabó con la detención del narcodictador Nicolás Maduro, se produjo un inusual aumento en los pedidos de pizza en la zona cercana al Pentágono. Un internauta publicó una captura de Google Maps en la que se veía un aumento de la actividad en Pizzato Pizza a las 18:00 horas.