Trump deja clara su posición con Irán: «Ellos quieren un acuerdo pero no les hemos oído renunciar a las armas nucleares»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado que Irán busca llegar a un acuerdo con Estados Unidos al final de su discurso del Estado de la Unión. Pero, ha destacado que Estados Unidos no ha «escuchado esas palabras secretas: «Nunca tendremos un arma nuclear’». Trump ha dejado así clara su posición ante Irán: «Ellos quieren un acuerdo pero no les hemos oído renunciar a las armas nucleares, están persiguiendo nuevamente sus siniestras ambiciones».

Irán ha negado de forma reiterada cualquier intención de desarrollar una bomba nuclear. El martes por la mañana, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, había declarado: «Irán nunca desarrollará un arma nuclear bajo ninguna circunstancia».

Estados Unidos negocia estos días con Teherán con el objetivo de que el régimen de los ayatolás desarrolle armas nucleares, al tiempo que mantiene concentrada una importante fuerza militar frente a la costa iraní como muestra de presión estratégica.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha declarado que buscará la paz donde sea posible, pero «nunca dudaré en enfrentarme a las amenazas contra Estados Unidos», recordando los ataques de junio pasado contra el las instalaciones nucleares de la República Islámica de Teherán.

«Desde que tomaron el control de ese orgulloso país hace 47 años, el régimen y sus aliados no han hecho más que propagar el terrorismo, la muerte y el odio», ha afirmado Trump.

Durante su intervención, Trump ha recordado la operación que terminó con Soleimani: «Eliminamos a [Qassem] Soleimani. Tuvo un impacto enorme», ha destacado el presidente estadounidense, refiriéndose al alto comandante militar iraní de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica eliminado en un ataque en Bagdad en 2020.

Trump ha añadido: «En los últimos dos meses, con las protestas, parece que han matado al menos a 32.000 manifestantes», y ha afirmado que los líderes iraníes «son gente terrible».

«Están trabajando para construir misiles que puedan alcanzar los Estados Unidos de América», ha destacado Trump.

Según el presidente estadounidense, su administración ya advirtió a Teherán tras los ataques del año pasado que no intentara reconstruir su programa armamentístico, en particular el nuclear, pero continúan.

«Lo aniquilamos, pero quieren empezar de cero y en este momento persiguen sus siniestras ambiciones», ha añadido. En este sentido,. Trump ha destacado: «Quieren llegar a un acuerdo, pero no hemos escuchado esas palabras secretas: ‘Nunca tendremos un arma nuclear’. Prefiero resolver este problema por la vía diplomática, pero una cosa es segura: nunca permitiré que el principal patrocinador del terrorismo del mundo —que lo es, con diferencia— posea un arma nuclear. No puedo permitir que eso suceda». Trump ha destacado: «Ninguna nación debería dudar jamás de la determinación de Estados Unidos. Tenemos el ejército más poderoso del planeta».