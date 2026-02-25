Trump se proclama líder de la «nueva era dorada» de EEUU y saca pecho por frenar la inmigración ilegal

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha comenzado su discurso sobre el Estado de la Unión con un tono triunfalista y enfático. «Compatriotas estadounidenses, nuestra nación ha regresado: más grande, mejor, más rica y más fuerte que nunca», ha proclamado ante un hemiciclo repleto. Trump ha enmarcado su mensaje en un momento simbólico, al recordar la proximidad del 250.º aniversario de la fundación de Estados Unidos, y definió el periodo actual como «la época dorada de Estados Unidos». Trump se ha proclamado líder de la «nueva era dorada» de EEUU y ha sacado pecho por frenar la inmigración ilegal.

El discurso se ha produciado después de una importante derrota legal en la Corte Suprema tras tumbar los aranceles emblemáticos de Trump. Mientras, la administración considera un posible ataque militar contra Irán.

Trump ha comenzado su intervención a las 21:16 horas, unos minutos más tarde de lo previsto. Vestía su característica corbata roja y traje oscuro. A su llegada a la Cámara de Representantes, poco después de las 21:00 horas, ha sido recibido por aplausos de legisladores republicanos, mientras ha estrechado manos y ha saludado a varios miembros del Congreso. Detrás de él se han sentado, el vicepresidente JD Vance y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Tambiénhan estado presentes figuras clave del gabinete como el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Inmigración como eje central

Trump ha centrado los primeros compases de su discurso en la inmigración, uno de los pilares de su identidad política. Trump ha afirmado que los cruces fronterizos ilegales han disminuido significativamente desde su llegada al poder, presentándolo como uno de los logros más visibles de su administración. No obstante, ha adoptado un tono más matizado al referirse a la inmigración legal: «Siempre permitiremos que la gente entre legalmente, gente que ame a nuestro país y trabaje duro para mantenerlo», ha declarado.

Referencias personales y seguridad

El presidente ha hecho referencia a su padre, Fred Trump, al hablar de la disminución de la delincuencia. Trump ha señalado que los niveles actuales son más bajos que en 1900, antes del nacimiento de su progenitor, quien nació en 1905. «Tuve un padre maravilloso, Fred», ha destacado, añadiendo con tono nostálgico que a él no le gustaría que se recordara cuánto tiempo ha pasado desde entonces.

Trump también ha presentado el mercado laboral como uno de los puntos fuertes de su gestión, asegurando que hay más estadounidenses trabajando que en cualquier otro momento de la historia. El empleo ha repuntado en enero, la mayoría de los nuevos puestos se concentraron en los sectores de atención médica y servicios sociales. La tasa de desempleo se sitúa en 4,3 %. Es ligeramente superior a la del año anterior. En cambio, sí es baja en términos históricos.

Enfoque económico y contexto electoral

El discurso llega en un momento políticamente delicado, con elecciones de mitad de legislatura en noviembre. El Partido Republicano busca mantener el control del Congreso, lo que será determinante para el alcance de la agenda presidencial. Trump ha defendido las reformas en comercio, impuestos y regulación, al tiempo que prometió nuevas medidas destinadas a reducir costos para las familias estadounidenses.

Revés judicial y tensiones internacionales

El contexto político se ha visto marcado por una reciente derrota en la Corte Suprema relacionada con los aranceles, una política emblemática del presidente. Este fallo supone un obstáculo tanto legal como político, al limitar herramientas que Trump había presentado como esenciales para proteger la industria nacional.

En el plano internacional, la administración sopesa posibles acciones militares contra Iran, lo que añade un componente geopolítico significativo al momento.

Respuesta demócrata

La oposición tenía prevista su respuesta oficial a través de la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, considerada una figura emergente dentro del Partido Demócrata. Además, por primera vez se había preparado una segunda réplica en español, a cargo del senador por California, Alex Padilla. Algunos legisladores demócratas optaron por no asistir al evento en señal de protesta.

Un momento clave para la presidencia

Más allá de un balance anual, el discurso representó una declaración estratégica en un periodo decisivo. Con desafíos legales, tensiones internacionales y el control del Congreso en juego, el mensaje de Trump buscó consolidar apoyos y proyectar fortaleza política. El impacto de esta intervención podría influir de manera significativa en el rumbo de su segundo mandato y en el panorama electoral de los próximos meses.