Los ayatolás del régimen de Irán han movilizado etse sábado a los terroristas de Hezbolá en el Líbano, Hamás de la Franja de Gaza y a los hutíes de Yemen para atacar Israel si Donald Trump golpea Irán. Según fuentes regionales, los sicarios del lídr supremo de Irán Alí Jamenei, como se conoce al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), ya se encuentran en el sur del Líbano para supervisar las operaciones de entrenamiento terrorista, coordinación de ataques y transferencia de armamento a otros grupos terroristas, como Hamás, de la Franja de Gaza, que también operan en la zona.

Así el líder supremo del régimen de Irán Alí Jamenei ha empezado este sábado la movilización de grupos terroristas en el sur del Líbano, la Franja de Gaza y Yemen con el objetivo de atacar a Israel si Estados Unidos decide lanzar un bombardeo contra Irán.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y su milicia de mercenarios auxiliar, los Basij, han actuado como sicarios del régimen de los ayatolás, disparando contra manifestantes de las protestas, irrumpiendo en universidades y cercando barrios enteros para aplastar las protestas que se extienden por todo el país desde el pasado 28 de diciembre. En un vídeo, que se hizo viral el domingo 11 de enero, se puede ver cómo masacran los sicarios de los ayatolás a quienes protestan por la dictadura de Irán. Las manifestaciones Irán tenían en su origen causas económicas, sociales y políticas que se han ido acumulando. Las protestas comenzaron cuando comerciantes del Gran Bazar de Teherán cerraron en señal de protesta por la situación económica. En cambio, tras las masacres contra la población, sobre todo joven, que se cifran en 50.000 personas asesinadas, los exiliados iraníes hablan ya de un cambio de régimen. Los propios iraníes esperan que el presidente de Estados Unidos Donald Trump orden una intervención militar en Irán.

Supervisión directa de Hezbolá

Los sicarios del líder supremo de Irán Alí Jamenei ha reconstruido la capacidad militar del grupo terrorista Hezbolá, el grupo chií libanés financiado por Teherán. Los sicarios iraníes han informado personalmente a los terorisistas de la organización y se han reunido con los terroristas encargados de operar los misiles de Hezbolá en el valle de Beqaa, donde también operan centros de mando de los terroristas de Hamás.

El líder terrorista de Hezbolá Naim Qassem ha declarado recientemente que el grupo terrorista no permanecería neutral en caso de guerra.

El respaldo histórico de Irán a Hezbolá

Hezbolá fue fundado en 1982, durante la invasión israelí de Líbano, por líderes chiíes libaneses inspirados en la Revolución Islámica de Irán y apoyados por la Fuerza Quds del CGRI. Desde entonces, el régimen iraní ha proporcionado a Hezbolá financiación, armas, entrenamiento y asistencia política, consolidando su papel como el grupo terrorista más letal de Oriente Medio.

Actualmente, Hezbolá cuenta con un arsenal de más de 150.000 misiles y cohetes, misiles antibuque, drones y sistemas de precisión capaces de alcanzar objetivos profundos dentro de Israel.

Apoyo de Irán a otros grupos terroristas

Irán también respalda a otros grupos terroristas clave en la región:

Hamás (Franja de Gaza) : ha recibido durante años hasta 100 millones de dólares anuales en apoyo combinado de Irán, incluyendo entrenamiento y armamento. Ha participado en múltiples rondas de conflicto con Israel, especialmente desde la ofensiva del 7 de octubre de 2023.

: ha recibido durante años hasta 100 millones de dólares anuales en apoyo combinado de Irán, incluyendo entrenamiento y armamento. Ha participado en múltiples rondas de conflicto con Israel, especialmente desde la ofensiva del 7 de octubre de 2023. Hutíes (Yemen): ha recibido misiles balísticos, drones y otros sistemas avanzados de Irán. Han atacado territorios de aliados estadounidenses en Arabia Saudí y el Mar Rojo, incluyendo buques comerciales y militares, afectando la seguridad internacional.

Estos grupos terroristas forman parte de lo que Irán denomina el «eje de la Resistencia», un entramado de actores armados no estatales alineados con la estrategia regional de Teherán y que actúan como frentes múltiples contra Israel y sus aliados.

Estrategia iraní y contexto regional

El régimen iraní utiliza a estos grupos como instrumentos de proyección de poder, evitando enfrentamientos directos con Estados Unidos o Israel mientras mantiene la capacidad de abrir múltiples frentes de conflicto. Esta estrategia se conoce como «defensa avanzada», y combina:

Financiación y armamento directo de aliados.

Entrenamiento y supervisión operativa por parte del CGRI.

Coordinación de ataques estratégicos para crear presión sobre Israel y aliados regionales.

La población iraní ha sufrido desde el pasado 28 de diciembre una represión brutal por parte de los sicarios del líder supremo de Irán.

Riesgo de escalada

El despliegue del grupo terrorista Hezbolá, Hamás y los hutíes en coordinación con Irán aumenta significativamente el riesgo de un conflicto regional ampliado, especialmente si Estados Unidos decide atacar directamente a Irán. Un golpe de Trump podría abrir múltiples frentes simultáneos:

Israel-Líbano: ataques de Hezbolá desde el sur del Líbano.

Israel-Gaza: ofensivas de Hamás y otros grupos palestinos.

Mar Rojo y Arabia Saudí: ataques de los hutíes contra buques y bases aliadas.

Posibles represalias indirectas dentro de Irak y Siria por grupos terroristas alineadas con Teherán.

Esta estrategia de confrontación múltiple busca desgastar a Israel y sus aliados, aumentando la presión internacional mientras Irán mantiene el control sobre sus grupos armados regionales.