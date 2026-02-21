Sheyda Rahbari, opositora iraní torturada: «España debe prohibir el burka, es un asunto de derechos humanos»

Sheyda Rahbari, exiliada en el Reino Unido desde hace dos años, analiza en esta entrevista concedida a OKDIARIO el debate sobre el uso del burka en España, cuya prohibición fue rechazada el pasado martes en el Congreso. La iniciativa fue presentada por Vox y bloqueada por Junts y los partidos de izquierda. Sheyda Rahbari advierte: «España debe prohibir el burka, es un asunto de derechos humanos». Rabari fue estudiante en la Universidad Amirkabir de Teherán y participó en las primeras protestas tras la muerte de Mahsa Amini, una joven iraní de 22 años, precisamente torturada y asesinada por el régimen de los ayatolás por llevar mal puesto el velo.

Sheyda Rahbari fue detenida durante las protestas tras el asesinato de Masha Amini. Durante su entrevista concedida a OKDIARIO aborda, entre otros asuntos, el rechazo a la prohibición del velo en España, una posible intervención de EEUU en Irán y su decepción con la respuesta de la comunidad internacional ante la represión del régimen de los ayatolás.

PREGUNTA. – En España se ha debatido la prohibición del burka y el niqab, ¿cómo interpreta ese debate?

RESPUESTA.- Creo que los países deberían detener la sharia islámica porque puede ser muy peligrosa para el futuro. Algunas familias musulmanas se ven obligadas a usar hiyab desde la infancia. Esto va en contra de los derechos humanos y de los derechos de los niños. Debería haberse frenado en los países europeos. Va en contra de los valores occidentales y de los derechos humanos en los países europeos. Si de verdad les importa el futuro, deberían detener la sharia islámica en su país. Va en contra de los derechos humanos.

PREGUNTA.- ¿Cree que España debería prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos?

R. – Sí, creo que debería prohibirse [en España] en espacios públicos porque, en mi opinión, entra en conflicto con los derechos humanos. Vulnera los derechos de los niños y los derechos humanos en general. Por eso considero que debería haberse detenido.

P.- En España, los políticos de izquierdas y feministas defienden el uso del velo, ¿lo considera lógico?

R.- Sí, en la revolución de 1979, los grupos de izquierda ayudaron mucho a los grupos islámicos a impulsar esa revolución en Irán. Y después, los grupos islámicos asesinaron a todos los izquierdistas en Irán tras llegar al poder. Ahora pueden ver las consecuencias.

Un movimiento que ya no pide reformas

P.- ¿Qué opina de las negociaciones entre Washington y Teherán ?

R.- No puede haber una negociación real con un régimen que asesina a prisioneros y a personas heridas. El presidente Trump dijo que apoyaría al pueblo iraní si decidía enfrentarse al régimen terrorista islámico de Irán, y creo que en este momento es muy importante apoyar a los iraníes. No se puede negociar con el régimen terrorista islámico en el genocidios de Irán. No tiene sentido.

P.- Hay muchos informes sobre represión, arrestos y desapariciones, ¿por qué cree que el régimen ha respondido con tanta violencia?

R.- Porque esto ya no es sólo una protesta, es un movimiento por un cambio de régimen. La gente ya no pide reformas; exige un cambio fundamental del sistema. La presión económica pudo haber sido el detonante inicial, pero ahora el tema central no es la economía, sino la transformación total del sistema político.

P.- ¿Hay ciudades o grupos especialmente atacados?

R.- Todas las ciudades y amplios sectores de la sociedad están siendo objetivo de la represión. Los estudiantes y los jóvenes sufren una presión especial porque son los más activos y visibles. Las universidades en Irán siempre han sido el corazón de los movimientos políticos.

Una sociedad marcada por la violencia

P.- Las fuerzas de seguridad han utilizado fuerza letal. ¿Cómo afecta esto a la voluntad de la gente de seguir protestando?

R.- Cuando casi 30.000 personas han sido asesinadas, esto no es control de multitudes. Es un genocidio ocurrido en tan sólo dos días. Y genera miedo, pero también crea un punto de no retorno cuando tantas familias pierden a sus seres queridos y la gente empieza a comprender que esto no tiene solución. Creen que el sistema mismo debe cambiar.

P.- ¿Cuáles son las consecuencias sociales y psicológicas de esta situación?

R.- El país está traumatizado. Casi todas las familias conocen a alguien que ha sido asesinado, detenido o herido. Hay dolor en todas partes, pero también una conciencia colectiva muy fuerte de que las cosas no pueden volver a ser como antes.

Decepción con la comunidad internacional

P.- Muchos iraníes perciben que la comunidad internacional los ha abandonado, ¿cómo afecta esto en el movimiento?

R.- Muchos consideran que la respuesta internacional ha sido demasiado débil. Cuando decenas de miles de personas mueren asesinadas, la gente acepta medidas más contundentes, no sólo declaraciones. El régimen asesinó a más de 40.000 personas. Necesitamos acciones tangibles que respalden las declaraciones.

P.- Más en concreto, ¿cree que los gobiernos europeos han respondido adecuadamente?

R.- No, no al nivel que corresponde a la magnitud de la tragedia. Cuando un régimen mata a un número tan grande de sus propios ciudadanos, debería afrontar graves consecuencias. Esto no es un debate sobre reformas menores; es el futuro de Irán.

P.- ¿Qué papel juega Reza Pahlavi, el hijo del sha, dentro de la oposición?

R.- Muchos iraníes hoy piden abiertamente la llegada del príncipe heredero Reza Pahlavi porque lo ven como un símbolo de unidad nacional, gobierno laico y transición hacia un gobierno que se aleje del régimen religioso, independientemente de si se apoya o no la monarquía. Se ha convertido en una voz central para la transición.

Apoyo a una intervención de EEUU

P.- ¿Qué piensan los iraníes de la posibilidad de una intervención militar estadounidense?

R.-El presidente Trump le dijo al pueblo iraní que si quería enfrentarse al régimen terrorista islámico en Irán, él lo ayudaría y lo apoyaría. Es hora de actuar ya. Cada día de silencio significa más sangre. No se puede negociar con un régimen que asesina a prisioneros. Creo que [Trump] debe cumplir su promesa y actuar ya para salvar vidas en Irán. Es lo que el pueblo iraní desea.