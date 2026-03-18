Mansiones, joyas, Rolex y Ferraris: cae una red que ocultaba el patrimonio de un magnate ruso vinculado a Putin

La Policía Nacional ha desarticulado en Mallorca un sofisticado entramado criminal destinado a ocultar bienes de lujo y activos financieros vinculados a Nikolai Kolesov, un magnate ruso de la industria armamentística y muy próximo al presidente de su país, Vladimir Putin.

En el marco de la operación, denominada OSZAN, la Policía Nacional detuvo, tal y como informó OKBALEARES, a tres personas, dos mujeres y un hombre, por su presunta implicación en delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, fraude fiscal y frustración de ejecución.

Los arrestados actuaban como testaferros, gestionando propiedades, cuentas bancarias y gastos asociados para proteger el patrimonio de Kolesov, que se encuentra en la lista de sancionados por la Unión Europea y otros organismos internacionales como consecuencia del conflicto en Ucrania.

El rol de estas personas consistía en mantener la apariencia de normalidad sobre bienes, por lo que dificultan su embargo y control por parte de las autoridades.

Durante los registros, realizados en cinco mansiones situadas en zonas exclusivas del municipio mallorquín de Calvià, los agentes incautaron más de 300.000 euros en efectivo, seis vehículos de alta gama como Ferraris y Bentleys, abundante documentación y numerosos dispositivos electrónicos.

Según fuentes policiales, los gastos corrientes de estas propiedades, desde suministros hasta servicios de mantenimiento, eran abonados por los detenidos, en su calidad de representantes y apoderados de las empresas vinculadas al magnate.

Los inmuebles intervenidos, que tendrían un valor aproximado de 18 millones de euros, eran usados no solo como residencias, sino también como sedes operativas para canalizar el flujo de dinero y bienes.

Entre las casas registradas por la Policía Nacional se encuentra un chalé de 1.200 metros cuadrados y con piscina situado en el municipio de Calvià, muy cerca del mar. La villa fue adquirida en el año 2014 por una empresa rusa de conectores eléctricos ligada al empresario Kolesov y en 2022 pasó a figurar a nombre de su hija, que por aquel entonces tenía cuatro años.

Además, también se le atribuye otro chalé en la misma zona, de unos 500 metros cuadrados y valorado en alrededor de tres millones de euros. En este caso, la villa figura a nombre de una hermana suya de 72 años de edad.

Por último, los investigadores han identificado una tercera villa, compuesta por tres casas anexas entre sí, con una superficie total de 750 metros cuadrados y valoradas en 10 millones de euros. También está ubicada con privilegiadas vistas al mar en la localidad de Magaluf.

Podría haber más implicados

Esta estrategia les permitía ocultar al verdadero propietario y mantener el control de un entramado societario altamente opaco, en el que se mezclaban sociedades instrumentales, cuentas bancarias y vehículos de lujo. La operación ha revelado también la existencia de un volumen considerable de documentación que ahora está siendo analizada por la Justicia.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Palma de Mallorca mantiene el secreto de las actuaciones y ya se trabaja en determinar si hay más personas implicadas en España o en otros países y si existen otros bienes vinculados a Kolesvov que puedan ser bloqueados.