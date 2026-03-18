Los agricultores de Baleares anuncian subidas de precios en un mes por el conflicto de Oriente Medio

El sector agrario de Baleares ha trasladado este miércoles al Govern su preocupación por la subida del precio de los carburantes a causa del conflicto en Oriente Medio, ya que, según un cálculo interno, los precios de sus productos aumentarán dentro de 20 días a un mes, si no se reciben ayudas.

Así lo ha explicado la representante de Cooperativas Agroalimentarias de Baleares, Jerónima Bonafé, en declaraciones a los periodistas, tras una reunión entre el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y otros representantes del sector.

Además, han asegurado que el precio de los carburantes ha aumentado en menos de un mes en un 60% y que los precios de los productos aumentarán si no se reciben ayudas.

Según Bonafé, el Govern se ha comprometido a aportar ayudas al sector para paliar los precios, pero van a esperar a coordinarlas con las iniciativas que el Gobierno central de Pedro Sánchez anuncie este viernes tras la reunión del Consejo de Ministros.

Por su parte, los transportistas de Baleares han anunciado que esperan llegar a un acuerdo con el Ejecutivo autonómico a lo largo de esta semana para paliar la subida de los carburantes por la guerra de Irán, aunque no descartan posibles paros si no se soluciona el problema.

El presidente de la Agrupación Empresarial de Transporte de Mercancías de Baleares, Ezequiel Horrach, se ha reunido con el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, para analizar el impacto económico del conflicto en el sector.

Horrach ha concretado que el Govern mantiene una actitud negociadora y que ambas partes se reunirán a lo largo de la semana. «Ellos han dado su palabra de que llegaremos a un acuerdo», ha reiterado.

El presidente ha explicado que esperarán a que avancen las negociaciones antes de adoptar otras medidas, y ha recordado que, de no llegar a un acuerdo, el sector podría realizar paros.

«Tenemos que aguantar y ser responsables antes de ir al paro. Los transportes son la columna vertebral de Baleares. Si se detienen, la temporada empezaría muy mal», ha subrayado.

«O lo arreglamos o nos paramos», había declarado a la prensa Ezequiel Horrach antes de reunirse con el conseller para tratar el impacto económico del conflicto en el sector de los transportes.

Horrach también había reconocido el efecto que una huelga podría tener al inicio de la temporada turística, cuando «habrá negocios donde no lleguen las mercancías en muy buena forma».