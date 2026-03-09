Cascada de consultas de mallorquines en las agencias de viaje para cambios en sus viajes por la guerra

«El misil interceptado que iba dirigido a Turquía lo ha cambiado todo». El presidente de las Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA), Pedro Fiol, destaca el incidente con el misil sobre Turquía como «el hecho que ha provocado más incertidumbre entre los clientes que tienen comprados sus billetes de avión para Semana Santa».

Fiol ha confesado a OKBALEARES que a partir de las noticias sobre el misil dirigido a Turquía se ha producido una auténtica cascada «de consultas de los clientes que se han visto sorprendidos por un ataque a una zona que no tenía el tráfico aéreo prohibido, y eso se teme que pueda darse en otros territorios que también están fuera del radio de acción de los ataques cruzados en varios países durante estos primeros días de la guerra iniciada en Irán».

Según la versión de AVIBA, el estallido de la guerra no había provocado cancelaciones a pesar de estar cerrado el espacio aéreo para hacer tránsitos en Oriente Medio hacia otros destinos. «Sin embargo, un ataque a una zona no prohibida ha provocado muchos movimiento a consecuencia del lógico temor».

Fiol niega que se están produciendo cancelaciones masivas, por varias razones. «Nosotros no recomendamos cancelar un vuelo a la zona para las próximas semanas porque no sabemos cuánto va a durar la guerra y esa cancelación provocaría pérdidas económicas a nuestros clientes; además, estamos ofreciendo rutas alternativas para alcanzar los destinos deseados sorteando la zona de prohibición.

Las autoridades de Turquía han anunciado que los sistemas de defensa aérea de la OTAN derribaron un misil balístico disparado desde Irán que «se dirigía a su espacio aéreo» tras sobrevolar Irak y Siria. Éste es el primer incidente de este tipo desde el estallido del conflicto en Oriente Medio entre EEUU e Israel y la dictadura de los ayatolás.

El Ministerio de Defensa turco ha indicado que el misil fue «neutralizado» por «elementos del sistema de misiles y defensa aérea de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental», antes de confirmar el impacto en Dortyol, en la provincia de Hatay, de una de las municiones usadas para derribar el proyectil.

Además, las autoridades han informado de que no ha habido «fallecidos o heridos por el incidente» y, en el comunicado difundido, han recalcado que «la determinación y capacidad para garantizar la seguridad del país y sus ciudadanos están en su nivel más alto».