Adiós al mito de toda la vida: los perros no ven en blanco y negro, y los expertos avisan de los colores que sí distinguen

Siempre hemos creído que los perros ven en blanco y negro, pero esto no es exactamente así. Ellos también ven el mundo en colores, aunque de una manera distinta a la nuestra. Nosotros tenemos tres tipos de conos, las células fotosensibles que se encargan de captar la información cromática que posteriormente se enviará a través de los canales nerviosos hasta llegar al cerebro, mientras que los perros sólo tienen dos con los que ven una gama reducida de colores, centrada en todos azules y amarillos. No pueden diferenciar bien ni el verde ni el rojo.

Más allá de los colores que ven los perros, hay otros aspectos relacionados con su sentido de la vista que merece la pena conocer. Por un lado, aunque la ubicación de los ojos en el rastro depende en gran medida de la raza, en líneas generales, su campo visual oscila entre los 240 y los 250 grados. Por otro lado, aunque su visión no sea tan nítida como la nuestra, pueden detectar pequeños movimientos a grandes distancias. Finalmente, respecto a la agudeza visual, se calcula que ven a 20/75, lo que quiere decir que lo que nosotros vemos con claridad a 75 metros, los perros lo ven bien a 20 metros.

¿Es cierto que los perros ven en blanco y negro?

«Te mintieron: tu perro no ve en blanco y negro. Su visión distingue menos colores que la nuestra, pero sí perciben el mundo en color. Tienen solo dos tipos de receptores, mientras que los humanos contamos con tres, por eso ellos identifican principalmente tonos azules y amarillos, mientras que los rojos y verdes los perciben como apagados o grisáceos. Si quieres que tu perro encuentre mejor sus juguetes, lo ideal es elegirlos en colores amarillos o azules.

Además, su agudeza visual es menor que la nuestra, ya que ven menos detalles, pero lo compensan con una mayor sensibilidad al movimiento. Detectan con facilidad objetos en movimiento incluso a larga distancia, algo clave en su evolución como cazadores. También cuentan con un campo visual más amplio gracias a la posición lateral de sus ojos: mientras los humanos vemos unos 180 grados, ellos alcanzan cerca de 240, lo que les da una visión mucho más panorámica del entorno.

En algunas razas, como los galgos o los Border Collie, este campo visual puede ser incluso mayor, permitiéndoles seguir presas o estímulos en movimiento a gran velocidad. En definitiva, cada perro percibe el mundo de una forma única, y entender cómo ven nos ayuda a comprender mejor cómo piensan y actúan».

Los perros no ven en blanco y negro, aunque este sigue siendo uno de los mitos más extendidos. La clave está en los conos, unas células fotosensibles del ojo responsables de percibir los colores y los detalles. Mientras que los humanos contamos con una visión tricromática, con tres tipos de conos sensibles al rojo, azul y verde, los perros solo tienen dos, lo que les da una visión dicromática. Por ello, perciben principalmente tonos azules y amarillos.

Los perros sí ven en color, aunque no con la misma variedad que nosotros. No pueden distinguir bien colores como el rojo, el verde, el rosa o el púrpura, que perciben como tonos apagados o grisáceos. Aun así, esto no significa que su visión sea peor. De hecho, destacan en otros aspectos: tienen una gran capacidad para ver en condiciones de poca luz y una sensibilidad al movimiento mucho más desarrollada.

Diversos estudios señalan que los perros pueden diferenciar distintos matices de azul, amarillo y gris. Esto explica por qué muchos objetos diseñados para ellos deberían ser de estos colores, aunque en la práctica muchos productos son rojos porque están pensados para resultar atractivos a los humanos, no a los animales.

Consejos prácticos

Entender cómo ven los perros puede ayudarnos a tomar mejores decisiones en su vida diaria.

A la hora de elegir los juguetes, debemos recordar que para el perro resulta muy complicado encontrar una pelota roja en el césped, ya que percibe ambos colores de forma muy similar. En cambio, una pelota azul o amarilla destaca claramente, facilitando el juego y reduciendo la frustración.

Al utilizar señales visuales, lo mejor es utilizar aquellos colores que nuestra mascota pueda distinguir claramente, como el azul y el amarillo, y acompañarlos de contrastes claros, movimientos y formas. Así potenciaremos su capacidad de atención y respuesta.

Entornos adaptados: si quieres que un objeto sea fácilmente localizable para tu perro, procura que tenga un color que contraste con el entorno. Por ejemplo, un comedero azul en un suelo beige se verá mucho mejor que uno rojo en ese mismo espacio.

En definitiva, los perros presentan una visión dicromática, es decir, cuentan con dos tipos de receptores y sólo distinguen principalmente tonos de azul y amarillo, mientras que el rojo y el verde los perciben como gris o marrón.