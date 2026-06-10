Los veterinarios coinciden: los propietarios de un gato deben tener este objeto en todos los balcones, terrazas y ventanas en verano

Muchos hogares están pensados casi exclusivamente para las personas, sin tener en cuenta las necesidades de las mascotas. En el caso de los gatos, esto se puede traducir en falta de estimulación, aburrimiento, estrés o incluso conductas no deseadas. El veterinario Carlos Gutiérrez subraya la importancia de «gatificar» la vivienda, un concepto que consiste en adaptar el hogar para cubrir las necesidades físicas y mentales de los felinos. El objetivo es enriquecer el espacio del gato para que pueda moverse, explorar y mantenerse activo.

Durante el verano, a los gatos les encanta tomar el sol porque regula su temperatura corporal, favorece la relajación muscular y reduce el estrés, hasta el punto de mostrarse más calmados y menos irritables. A esto hay que sumar que la luz solar, cuando se combina con estímulos visuales como sombras, movimiento o sonidos del exterior, enriquece el entorno del animal, al tiempo que le ayuda a mantener rutinas más estables, lo que se traduce en un descanso más profundo y en un comportamiento más equilibrado.

La importancia de proteger al gato en verano

Uno de los elementos clave dentro de la «gatificación» del hogar son las ventanas, ya que son una fuente de estimulación constante y, por ende, es muy fácil que se produzcan caídas. Por ello, recomienda protegerlas mediante redes de seguridad resistentes y revisarlas cada poco tiempo para asegurarse de que mantienen su resistencia, no presentan desgaste y siguen siendo seguras.

Las mejores redes son las fabricadas con materiales resistentes como hilos de nailon trenzado de tipo monofilamento o incluso con refuerzos internos de alambre de acero, las cuales están diseñadas específicamente para soportar mordidas repetidas y tirones fuertes. Además, muchos modelos incluyen tratamientos de protección contra los rayos UV, lo que evita que la exposición prolongada al sol, especialmente en verano, deteriore el material, lo reseque y termine comprometiendo su resistencia con el tiempo.

«La protección debe ir desde el suelo hasta el techo de forma que quede herméticamente cerrado, pues si protegemos únicamente hasta la barandilla el gato se caerá o saltará al exterior. Tampoco sirve subir la altura de la barandilla pero dejar un hueco al vacío, salvo que no tengamos en la terraza techo donde sujetar la red pero podamos simularlo con alguna estructura metálica o de madera, o bien subir con sujeciones o postes la protección hasta un mínimo de 2 metros de altura y hacer al final un arco de 90º (tipo tejadillo horizontal de 50cm de ancho)», explica SOS Felinos.

Asimismo, los «gatios» son espacios diseñados específicamente para gatos, ubicados en el exterior del hogar, ya sea en terrazas, ventanas o jardines. Se trata de zonas completamente cerradas y seguras donde el animal puede relajarse, tomar el sol o simplemente observar lo que ocurre a su alrededor. En muchos casos, se pueden construir en casa utilizando materiales reciclados, como palets de madera, junto con redes de seguridad resistentes para delimitar el espacio y garantizar el cerramiento.

Además de la seguridad, Carlos Gutiérrez destaca la importancia de convertir las ventanas en zonas cómodas para los felinos, con hamacas que funcionan como pequeñas camas elevadas desde donde pueden observar el exterior y macetas con hierba para gatos.

Síndrome del gato paracaidista

Existe un mito muy extendido que afirma que los gatos nunca caen mal y que siempre aterrizan de pie. Sin embargo, la evidencia científica demuestra que esto no siempre es cierto. Es lo que se conoce como el «síndrome del gato paracaidista», haciendo referencia a las lesiones que puede sufrir al caer al vacío desde alturas superiores a la de un primer o segundo piso. Los veterinarios alertan de lesiones craneoencefálicas, además de contusiones severas o fracturas, especialmente en la mandíbula y extremidades.

Ley de Bienestar Animal

La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal ha incorporado nuevas obligaciones para los propietarios de animales de compañía en España. Entre las medidas más comentadas se establece que ningún animal de compañía puede permanecer sin supervisión durante más de tres días consecutivos. En el caso de los perros, la normativa es aún más estricta, limitando este periodo a un máximo de veinticuatro horas seguidas.

El artículo 27.e prohíbe expresamente «mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos». Por otro lado, el artículo 27.b establece la prohibición de «practicarles todo tipo de mutilación o modificaciones corporales permanentes; se exceptúan de esta prohibición los sistemas de identificación mediante marcaje en la oreja de gatos comunitarios y las precisas por necesidad terapéutica para garantizar su salud o para limitar o anular su capacidad reproductiva, sin que pueda servir de justificación un motivo funcional o estético de cualquier tipo, y que deberá ser acreditada mediante informe de un profesional veterinario colegiado o perteneciente a alguna administración pública, del que quedará constancia en el registro de identificación correspondiente».