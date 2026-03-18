Bukele aprueba la cadena perpetua en El Salvador para asesinos, violadores y terroristas

El Gobierno de El Salvador, encabezado por el presidente Nayib Bukele, ha dado este miércoles un nuevo paso en su política de mano dura contra el crimen al aprobar una reforma constitucional que permite la aplicación de la cadena perpetua para delitos graves. La medida, avalada por una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa (con 59 votos a favor y solo uno en contra), marca un cambio histórico en el sistema penal del país, donde hasta ahora este tipo de condena estaba expresamente prohibido.

«En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas. Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión», ha señalado Bukele a través de sus redes sociales.

La reforma se centra en la modificación del artículo 27 de la Constitución salvadoreña, que impedía establecer penas de carácter perpetuo. Con el cambio aprobado, los jueces podrán imponer prisión de por vida a personas condenadas por delitos considerados especialmente graves, como homicidio, violación o terrorismo.

La rapidez del proceso legislativo y la ausencia de un debate amplio han generado críticas tanto dentro como fuera del país, especialmente entre organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho constitucional.

La introducción de la cadena perpetua no es una medida aislada, sino que se inscribe dentro de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno salvadoreño desde 2022, cuando se instauró un régimen de excepción para combatir a las pandillas. Este régimen ha permitido la suspensión de ciertos derechos fundamentales y ha facilitado detenciones masivas en todo el país.

Desde entonces, más de 90.000 personas han sido arrestadas bajo sospecha de pertenecer a estructuras criminales. El Ejecutivo defiende que estas políticas han reducido drásticamente los niveles de violencia, llevando a El Salvador a registrar algunas de las tasas de homicidios más bajas de su historia reciente.

Sin embargo, la nueva reforma introduce un cambio cualitativo importante. Hasta ahora, aunque los tribunales podían imponer condenas de cientos de años (especialmente en casos relacionados con pandillas), en la práctica la legislación establecía un límite máximo efectivo de cumplimiento, generalmente en torno a 60 años. Con la cadena perpetua, ese límite desaparece, haciendo que una persona permanezca en prisión hasta el final de su vida.