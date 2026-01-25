Francis Espinoza, fundador de El Salvador Positive Tours, un turoperador salvadoreño, ha concedido una entrevista a OKDIARIO con motivo de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) celebrada esta semana en Ifema (Madrid). En ella, el empresario de la nación centroamericana ha explicado los cambios que ha vivido el sector del turismo y la economía del país en general gracias al incremento de la seguridad tras el Gobierno de Nayin Bukele.

Desde que Bukele llegó al poder, El Salvador ha vivido grandes transformaciones. El presidente comenzó a acabar con todas las pandillas, bandas de delincuentes que tenían atemorizadas a todas las familias del territorio salvadoreño.

La seguridad fue uno de los pilares de su Ejecutivo. Una vez conseguido, el país se ha colocado en el foco de todo el mundo, atrayendo la atención de los turistas y también de los inversores. En ese caso, Espinoza ha asegurado que su sector se ha visto muy beneficiado por los cambios estructurales de este Gobierno.

Más inversión, más compras de extranjeros, más atracción turística. La seguridad no sólo se nota en la calidad de vida de los salvadoreños, sino que tiene repercusiones económicas directas sobre las empresas de los más diversos sectores y actividades.

Empresario de El Salvador

PREGUNTA.- ¿Puede presentarse?

RESPUESTA.- Mi nombre es Francis Espinoza. Soy el director de una turoperadora en El Salvador. El nombre es El Salvador Positive Tours. Y estamos aquí en Madrid, España, haciendo presencia en la feria Fitur.

P.- ¿Han notado alguna diferencia en el flujo turístico o en el interés de los turistas por El Salvador después de los cambios que ha habido en el campo de la seguridad con Bukele?

R.- Sí, sí, por supuesto. En los últimos seis años hemos experimentado un cambio drástico por todos los cambios que ha hecho nuestro Gobierno en el campo de la seguridad, sobre todo en la inversión en el turismo. Sólo en el 2025 recibimos 4,1 millones de turistas. Ha cambiado el mercado, la industria turística, y nos hemos beneficiado hoteles, turoperadoras, agencias de viajes e indirectamente ha beneficiado a muchas familias salvadoreñas. Es un cambio que no se puede negar.

P.- ¿Estos cambios también están atrayendo inversión extranjera?

R.- Sí, sí. De hecho, hoy por hoy, se están construyendo más de 50 edificios simultáneamente en la capital de San Salvador. Ha llegado mucho inversionista extranjero a comprar propiedades. En diferentes industrias se ha visto un muy buen cambio positivo para nuestra pequeña nación que está ubicada en Centroamérica.