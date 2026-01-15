Bukele apoya la creación de una megacárcel en Costa Rica: «Si un Estado no combate el crimen, es cómplice»

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha acudido a Costa Rica para colocar la primera piedra de una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño con el objetivo de combatir el crimen organizado. Allí el dirigente centroamericano ha dicho que «la única forma de solucionar un problema que ya existe de inseguridad es con fuerza» y que «si un Estado no vence a la criminalidad es porque el Estado es cómplice».

«Todo Estado es más fuerte que sus grupos criminales presentes en su territorio. No hay Estado que no pueda contra los criminales, si un Estado no vence a la criminalidad es porque el Estado es complice o porque parte del Estado son complices. Una vez el Estado se libera de la complicidad con la delincuencia y va con fuerza hacia los criminales, los vence», ha declarado Bukele durante una conferencia de prensa en el sitio donde se ha iniciado la construcción de la cárcel Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), una obra basada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña para pandilleros.

Durante su intervención Bukele también se refirió a quienes proponen otras soluciones: «Hay proponentes que hablan de invertir en educación y darles oportunidades a los niños, pero eso es antes de que el problema empiece. Estos criminales no son niños, se graduaron de la universidad del crimen».

El presidente salvadoreño ha añadido que «Costa Rica tiene la bendición de poder resolver este problema antes de que se haga como en El Salvador y eso les va a salvar vidas, economía y sufrimiento».

Características de la nueva cárcel

La futura CACCO costará 35 millones de dólares y contará con cinco módulos con una capacidad total de 5.100 reclusos. Según el Gobierno costarricense, el centro servirá para encerrar a los presos más violentos. El proyecto se desarrolla en momentos en que Costa Rica enfrenta cifras históricas de homicidios, con alrededor de 900 cada año, de los cuales un 70% es atribuido por las autoridades al narcotráfico.

Por su parte, Chaves indicó que la población costarricense «debe vivir sin miedo» y que a los «criminales les debe caer todo peso de la ley». El mandatario pidió al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa «unirse a la lucha» contra el crimen organizado para modificar el marco jurídico e implementar sanciones más rigurosas.

«Durante años nos vendieron mentiras peligrosas, nos dijeron que el crimen organizado es demasiado complejo para enfrentarlo. Para el Poder Judicial y una mayoría en el Congreso, son más importantes los derechos humanos de los presos que los derechos de las víctimas», destacó Chaves.

El Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica rechazó el lunes pasado un recurso presentado por un ciudadano que pretendía evitar la visita de Bukele, pero advirtió que el mandatario no puede intervenir en asuntos internos. Ante esto Chaves respondió que «la presencia de Nayib Bukele es importante, es legítima y nos honra. Es una falta de respeto del Tribunal decirle venga pero pórtese bien, es una falta de respeto por la cual le pido disculpas».