El Gobierno de Bukele concede a una empresa mallorquina el Premio Nacional al Trabajo Decente 2025

El Gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, otorgó el Premio Nacional al Trabajo Decente 2025 a la empresa mallorquina Aviva Salvamento, en un acto multitudinario celebrado en la capital del país centroamericano. La distinción fue entregada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en colaboración con el Ministerio de Turismo, como reconocimiento a su compromiso con las buenas prácticas laborales y el respeto a los derechos de sus trabajadores.

La ceremonia estuvo encabezada por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien subrayó durante su intervención «el firme compromiso de las empresas galardonadas con la dignidad del trabajo humano y el cumplimiento de la normativa laboral nacional e internacional». En esta cuarta edición, un total de 68 empresas de distintos tamaños y sectores económicos fueron reconocidas, siendo Aviva Salvamento la única compañía española incluida en el listado.

Aviva Salvamento, con sede en Mallorca, está especializada en servicios de socorrismo y prevención en playas y piscinas. La compañía ha destacado por su política de contratación responsable, la formación continua de sus empleados y la promoción de entornos de trabajo seguros y respetuosos. El galardón reconoce, precisamente, «el trato digno, ejemplar y profesional» que la empresa ha brindado a decenas de trabajadores salvadoreños que, durante la temporada estival, han desempeñado funciones como socorristas en las Islas Baleares.

Para la concesión del premio, el Ministerio de Trabajo salvadoreño conformó un comité técnico que evaluó de forma exhaustiva a todas las empresas participantes. Entre los criterios examinados se incluyeron el cumplimiento de las leyes laborales vigentes, las condiciones de seguridad y salud ocupacional, el respeto a la libertad sindical, la equidad de género, la estabilidad laboral y el pago justo de salarios. Según informó la cartera de Trabajo, las empresas distinguidas alcanzaron un cumplimiento del 100 % en los requisitos exigidos.

Las compañías premiadas representan desde micro y pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, tanto de capital nacional como extranjero. El listado oficial es compartido además con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo que agrupa a representantes de 187 países y que vela por la promoción del trabajo digno en todo el mundo.

En el caso concreto de Aviva Salvamento, el reconocimiento pone en valor su papel en la generación de oportunidades laborales para ciudadanos salvadoreños en el extranjero, en condiciones legales, seguras y reguladas. Los trabajadores contratados por la empresa han desempeñado su labor en distintas playas y complejos turísticos de Baleares, contribuyendo no solo a la seguridad de miles de bañistas, sino también al fortalecimiento de los vínculos laborales entre España y El Salvador.

Con motivo de este importante reconocimiento, una delegación balear, encabezada por Tomeu Llobera, presidente de la Asociación de Empresas con Trabajadores de Temporada, junto a los responsables de Aviva Salvamento, Antoni Sureda, Rafael López y Cristóbal Inarejos viajaron a El Salvador para participar en la gala oficial y mantener distintas reuniones con representantes del Ejecutivo salvadoreño. Durante estos encuentros, se abordaron posibles líneas de colaboración futura en materia de formación, movilidad laboral y desarrollo de programas conjuntos en prevención y seguridad acuática.