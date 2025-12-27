Mallorca esquiva la subida de las basuras impuesta por Sánchez y además baja un 10% la tarifa

Mallorca esquiva la subida de las basuras impuesta por Pedro Sánchez y además baja un 10% la tarifa. Por ello, «mientras la mayor parte del país tendrá que hacer frente a una subida generalizada de la tasa de residuos por una ley estatal del año 2022, en Mallorca, no sólo hemos congelado esta subida, sino que a partir del año que viene reducimos la tarifa en un 10%», ha manifestado a este respecto el presidente del Consell de Mallorca gobernado en coalición por PP y Vox, Llorenç Galmés.

Por un lado ciudades y pueblos de Baleares esquivarán la fuerte subida que experimentará de inmediato el recibo de la recogida y tratamiento de las basuras a nivel nacional (entre 300 y los 500 euros anuales) porque esta tasa ya se paga desde hace años en las Islas, detallándose el cobro por las basuras en los recibos bimensuales a todos los usuarios.

Pero además el Consell de Mallorca ya ha anunciado que reducirá la tarifa de residuos sólidos urbanos (RSU) en 2026 con efectos retroactivos a partir del 1 de enero.

Esta reducción es posible después de la convalidación por PP y Vox del Decreto ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos el pasado 16 de diciembre en el Parlament y que, a su vez, da cobertura legal al programa piloto de traslado de residuos de Ibiza a Mallorca de la fracción de rechazo.

Asimismo, el decreto establece una subvención del Govern al Consell de Mallorca como administración receptora de residuos, directamente o indirectamente por medio de la amortización inherente al coste de las inversiones efectuadas por la entidad concesionaria del servicio en las plantas de tratamiento de Mallorca, por un importe de 50 millones de euros distribuidos en 10 años.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, destaca que «con esta rebaja cumplimos con nuestro compromiso de reducir la tarifa de residuos en un 10% en esta legislatura para proteger el bolsillo de los ciudadanos de Mallorca».

Por su parte, el vicepresidente segundo del Consell y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard de Vox, ha afirmado que «para este equipo de gobierno es fundamental cumplir con la palabra dada».

«El trabajo que se realiza desde el departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes se centra en mejorar el día a día de los ciudadanos», ha añadido, mostrando su satisfacción porque «esta rebaja de la tarifa va a suponer un alivio para los mallorquines».