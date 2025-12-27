Engañado por la confianza: joven estafa 10.200 euros a la pareja de su compañera de piso en Palma

Lo que comenzó como un acto de confianza hacia alguien cercano se convirtió en un auténtico calvario financiero para un hombre vulnerable. La Policía Nacional detuvo este pasado viernes a una joven como presunta autora de una estafa por más de 10.000 euros, tras hacerse pasar por asesora de una gestoría y aprovecharse de la buena fe de su víctima.

La mujer, conocida en su entorno social como experta en gestión de inversiones, ofreció su ayuda para rescatar un fondo de inversión que la víctima, la pareja de su compañera de piso, en Palma, tenía en una empresa en concurso de acreedores. Confiado y vulnerable, el hombre le entregó toda la documentación necesaria, creyendo que se estaban iniciando los trámites legítimos para recuperar su dinero.

Pronto, la joven comenzó a solicitar dinero bajo diversas excusas. Primero fueron 850 euros para abonar supuestos impuestos requeridos por la Agencia Tributaria. Días después pidió 1.600 euros adicionales, alegando que el dinero anterior no cubría la totalidad de los impuestos. La escalada continuó entre supuestos honorarios de gestoría y pagos por trámites realizados por ella, llegando la víctima a entregar un total de 6.520 euros en efectivo, sin recibir justificante alguno.

A medida que pasaba el tiempo, la mujer retrasaba constantemente la entrega del rescate, alegando que «los trámites eran lentos». Incluso solicitó el teléfono móvil de la víctima, con la excusa de verificar el estado del fondo de inversión. Fue entonces cuando el hombre descubrió la magnitud del fraude: hasta once operaciones entre transferencias y Bizum habían sido realizadas sin su consentimiento, sumando un total de 10.200 euros defraudados.

Desesperado, el afectado acudió a la Policía Nacional, donde se constató que los fondos nunca habían sido rescatados. La investigación realizada por el Grupo de Delincuencia Económica reveló que la mujer contaba con antecedentes y un modus operandi premeditado. Con todos los elementos probatorios, los agentes pudieron localizarla y proceder a su detención como presunta autora de un delito de estafa.

Este caso refleja cómo la vulnerabilidad y la confianza mal depositada pueden ser explotadas de manera sistemática y cruel. La Policía Nacional recuerda que ante cualquier sospecha de fraude financiero es crucial denunciar de inmediato y verificar siempre la identidad y credenciales de quienes ofrecen servicios de gestión económica. Para la víctima, lo que parecía un trámite seguro se convirtió en una amarga lección de traición, manipulación y pérdida económica.