Ayudas de 150 euros para menorquines e ibicencos que hagan escala en Mallorca para ir a viajes del Imserso

El Govern balear, a través de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha aprobado la convocatoria de ayudas por un importe de 150 euros para menorquines e ibicencos que hagan escala en Mallorca para ir a viajes del Imserso.

Una cantidad económica destinadas a personas mayores residentes en Menorca, Ibiza y Formentera que necesiten desplazarse a Mallorca por viajes del Programa de Turismo del Instituto de Personas Mayores y Servicios Sociales (Imserso) para todos los viajes realizados entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2027.

En la subvención entran los gastos derivados del desplazamiento y, en caso de que sea necesario, los de la pernoctación en un hotel. Las cantidades serán de un máximo de 150 euros por beneficiario individual o de 200 euros en el caso de que la persona beneficiaria viaje con un acompañante, en las condiciones que establece el Programa de Turismo del Imserso.

La finalidad de la convocatoria es que todas las personas mayores residentes en Baleares disfruten de un ocio de calidad en igualdad de oportunidades, de modo que la residencia en las islas de Menorca, Ibiza y Formentera no suponga una desventaja a la hora de participar en programas dirigidos al desarrollo de actividades culturales y recreativas.

Sobre todo, teniendo en cuenta la importancia de estas iniciativas por su contribución a la mejora de la salud y la calidad de vida, la promoción del envejecimiento activo y el fomento de la autonomía personal, así como la prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal de las personas mayores.

«Es una prioridad de la Conselleria», ha dicho la directora general de Atención a la Dependencia y las personas con Discapacidad, María Castro, «fomentar la autonomía de las personas mayores porque eso supone una mejora de su salud y de la calidad de vida».

En este sentido, la convocatoria «va destinada a que la participación en actividades culturales y de ocio», ha dicho Castro, «no suponga un gasto añadido para las personas residentes en Menorca, Ibiza y Formentera».