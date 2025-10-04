Este lunes arranca en Baleares la venta de viajes del Imserso: tarifas a 50 euros a cualquier destino

Este lunes arranca a las 09:00 horas horas en Baleares la venta de viajes del Imserso: tarifas a 50 euros a cualquier destino para personas con recursos económicos iguales o inferiores a la pensión no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social.

Por primera vez se podrá viajar con animales de compañía en los destinos de la costa peninsular e insular. A estos efectos, como animal de compañía se entenderá el animal doméstico que no supere los 10 kilogramos de peso, incluido el transportín.

En este caso, se reservarán plazas para adquirir un viaje en compañía de estos animales, acorde a la normativa, y poder así mantener sus cuidados.

Los pensionistas este año tendrán más difícil que nunca hacerse con una plaza dado que el número de acreditados alcanzará un nuevo récord y, además, disminuyen ligeramente los viajes puestos a la venta.

Los usuarios podrán realizar sus reservas desde las 09:00 horas. El pasado 11 de septiembre, el Instituto envió durante el mes un total de 2,8 millones de cartas a las 4,3 millones de personas acreditadas para poder viajar con el nuevo programa.

En la carta de acreditación se incluye una clave, compuesta por cuatro números, que permite a la persona titular de la misma realizar su reserva telemáticamente a través de la central de reservas de las empresas adjudicatarias (Turismo Social (Ávoris) y la UTE Mundicolor), adjuntando también su DNI. En el caso de realizar la reserva en las agencias de viajes que colaboran con el programa, solo es necesario llevar el DNI.

Se trata de una nueva temporada que busca expandir el derecho a un «envejecimiento activo» a través de estos viajes, sin que las personas con menor renta se vean excluidas.

El Imserso ha subrayado también el impacto positivo del programa de turismo, no solo sobre el fomento de una vida activa y social de las personas mayores, sino también sobre la solidaridad intergeneracional e interterritorial, por medio de los viajes entre diferentes comunidades autónomas.

Por otro lado, se destaca que estos viajes generan empleo y una importante actividad económica en España, con la ventaja añadida de que este programa se ha convertido en una herramienta para paliar la estacionalidad del sector turístico, evitando la pérdida de muchos puestos de trabajo durante la temporada baja.

Por esta razón, la nueva licitación incluye que las empresas adjudicatarias deben comprometerse a evitar la concentración de estos viajes en pocas fechas.