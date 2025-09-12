Los bajos precios que paga el Imserso a los hoteles por cada persona que alojan está causando que los hoteleros de uno de los destinos más turísticos de España estén dejando de participar en el programa. En concreto, se trata de Benidorm y los hoteles que participaron en el programa 2022 – 2023 eran unos 29, mientras que el próximo programa de 2025 – 2026 del Imserso sólo va a participar con 16.

Sin duda, una situación que cada vez está poniendo más en riesgo, uno de los destinos por excelencia, que es el favorito de los participantes en el programa del Imserso. El motivo es que los hoteleros aseguran que con los precios que hay actualmente «el modelo es insostenible porque no cubre los costes de la estancia y de todo lo que incluye».

Desde el sector de la hostelería se reclamaba que en la anterior campaña se tendría que pagar 30 euros para cubrir los costes, mientras que en el día de hoy se encuentra en 25 euros. Mientras que la propuesta del Gobierno sólo consiste en subir un euro, por lo que pasaría a ser 26 euros, una cifra que ya se encontraría obsoleta según los hoteleros.

«Siempre se ha hablado de pagar 22 – 23 € por persona. Ahora, realmente estaríamos hablando en torno a los 25 €. Este año puede que se incremente un euro más, pero claro, si en el año 2023 ya establecimos nosotros que el precio de coste entonces estaba en torno a 30 € más IVA (33,50 €), pues con lo que se haya encarecido hoy en día, tres años después todavía estamos muy por debajo», ha explicado a OKDIARIO, Mayte García, secretaria general de la Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec).

Como se puede observar, en el listado de hoteles de Benidorm que participaban en el programa del Imserso 2022 – 2023 encontramos: Acapulco, Hotel Benidorm East, Brasil, Caballo de Oro, Cabana, Carlos I, Cuco, Dynastic, Fiesta Park, Gala Placidia, Golden, Gran Hotel Bali, Jaime I, Joya, Lido, Los Álamos, Magic Rock Gardens, Mareny Benidorm, Melina, Mont Park, Montesol, Oasis Plaza, Olympus, Port Vista Oro, Poseidon Playa, Poseidon Resort, Sol y Sombra y Tropic Relax.

Mientras que en el listado de hoteles que ya se ha establecido en Benidorm de cara a la próxima campaña del Imserso encontramos los siguientes: Hotel Jaime I, Hotel Mont Park, Hotel Brasil, Hotel Sol y Sombra, Hotel Golden, Hotel Alone, Hotel Tropic Relax, Hotel Joya, Hotel Benidorm East, Hotel Port Fiesta Park, Hotel Port Vista Oro, Hotel Magic Rock Gardens, Hotel Magic Cristal Park, Hotel Gran Bali, Hotel Cabana y Hotel Acapulco.