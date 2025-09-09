El periodo de reserva de los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) comenzarán entre los días 6 y 8 de octubre, en función de la comunidad autónoma. Por su parte, el Instituto de Mayores, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, enviará esta semana las cartas con las que se adjunta a los jubilados la acreditación necesaria para poder reservar los viajes del Programa de Turismo de esta temporada 2025-2026.

El IMSERSO ofrece un total de 879.213 plazas cada año. En concreto, este año ha introducido este año una tarifa reducida para 7.447 plazas para los jubilados con menos capacidad adquisitiva.

Así, aquellos pensionistas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social podrán viajar pagando 50 euros (precio fijo) por su plaza, sin importar destino. El Instituto de Mayores asume el coste restante del viaje.

El fin del Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy es fomentar un envejecimiento activo y promocionar vínculos sociales entre los usuarios, previendo la soledad. Además, en el año en que se cumple su 40 aniversario, los viajes del IMSERSO permitirán a los pensionistas viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y costa insular, otra novedad.

Los viajes del IMSERSO

Por otro lado, el Ministerio ha señalado que estos viajes producen empleo, así como una actividad económica significativa, con la ventaja de que este programa se ha convertido en una herramienta para contrarrestar la estacionalidad del sector turístico. De esta forma, la nueva licitación incluye que las empresas adjudicatarias deben comprometerse a evitar la concentración de los viajes en pocas fechas.

En esta línea, el IMSERSO enviará este mes 2.811.632 cartas a las 4.387.854 españoles acreditados para poder viajar con el programa de turismo, indicando el día a partir del cual pueden reservar sus viajes.

Su comercialización dará comienzo el 6 de octubre en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco; y el 8 de octubre en el resto de comunidades autónomas.