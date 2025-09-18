La nueva temporada de los viajes del Imserso va a empezar muy pronto y en esta edición de 2025-2026 cuenta con una serie de novedades, por un lado, la tarifa plana de 50 euros, que permite disfrutar de estos viajes a las personas con las pensiones más bajas y, por otro lado, el recargo de 100 euros. En concreto, esta última medida está trayendo de cabeza a los hoteles, ya que impone un pago extra de 100 euros más a los viajeros que repiten viaje con el Imserso, por lo que consideran que «penaliza la temporada baja de estos viajes» porque se aplicaría tanto en los meses de verano como de invierno.

Desde la Asociación empresarial hotelera y turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec) se denuncia que este tipo de medidas «disuaden a los viajeros y no fomenta el turismo», ya que el objetivo de los viajes del Imserso es mantener los hoteles abiertos, sobre todo durante el invierno que es cuando hay menos viajeros y es la temporada baja.

Por otro lado, el sector hotelero también está descontento con esta medida porque ese dinero que se va a pagar extra tampoco va a ir a los hoteles, sino que pasaría a las contratas.

«En el caso de la temporada alta, son meses en los que al final el hotelero tampoco va a dar cupos al Imserso porque son meses que se venden muy bien en destinos como Benidorm y que encima el pensionista va a tener que pagar un plus de 100 €. Además, el hotel no recibe nada de este dinero, pues al final el hotel hará sus ofertas por su página web, mucho más competitivas que el Imserso», ha explicado a OKDIARIO, Mayte García, secretaria general de Hosbec.

Otro de los problemas es que los precios que pagan los viajeros del Imserso son más caros esta nueva temporada, pero esta subida no repercute en lo que van a ganar los hoteles con el Imserso. «Este año los precios del Imserso son más caros y encima tienen este suplemento de 100 €», ha afirmado.

«Desde Hosbec vamos a intentar estar muy encima y pedirle al Imserso que nos reporte información sobre la contratación de los viajes. ¿Cuántos pensionistas están solicitándolos? ¿Cuántos quieren viajar más de una vez? ¿Cuántos van a viajar en temporada alta? Porque eso indudablemente son incrementos de beneficios para las concesionarias que por ahora no tenemos ningún tipo de constancia de que vayan a repercutir en los hoteles. Entonces vamos a estar muy encima de esa información», ha defendido.

El Imserso se niega a pagar 30 euros por persona

Las ventas comenzarán los días 6 y 8 de octubre, en función de la comunidad de residencia, además de que el Imserso empieza esta semana a enviar las cartas de acreditación.

Una de las principales reclamaciones de los hoteleros frente a los programas del Imserso es el pago que se realiza por las personas que se alojan, ya que hay que destacar que el año pasado ya se denunciaba desde el sector de la hostelería que eran necesarios 30 euros por persona. Sin embargo, a día de hoy, la oferta sigue en 25 euros, por lo que sólo se subiría un euro más con respecto a la temporada pasada.

«Todavía no llega a unos mínimos decentes, como cubrir los gastos que suponen trabajar con el programa del Imserso», ha expuesto.