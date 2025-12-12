Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han llegado este viernes, 12 de diciembre, a un acuerdo para imponer a partir del próximo 1 de julio un arancel de 3 euros a los pequeños paquetes que entran en la Unión Europea, principalmente por las compras realizadas online a través de plataformas de bajo coste como Shein y Temu.

En concreto, este acuerdo permitirá la aplicación de esta tasa de manera temporal hasta que entre en vigor la reforma arancelaria definitiva prevista para 2028, con la que la UE quiere poner fin a la exención arancelaria de que disfrutan hoy en día los paquetes cuyo valor no superan los 150 euros.

Según datos de la Comisión, sólo el pasado año se realizaron cerca de 4.600 millones envíos de mercancía de bajo coste, lo que supone la entrada de 12 millones de paquetes diarios libres de arancel de compañías como Shein, Temu o Aliexpress por no superar su valor los 150 euros.

Problemas para Shein y Temu

De esta forma, los dolores de cabeza para el negocio de Shein y Temu en Europa continúan. El motivo es que los Veintisiete finalmente han acordado acabar con las excepciones arancelarias que se aplicaban a paquetes de menos de 150 euros provenientes de comerciantes en China, conocido como las importaciones de minimis hasta ahora.

Por tanto, esto significa que, a partir de 2026, todas las compras de las tiendas populares de e-commerce en China como Shein, Temu o AliExpress que son ejecutadas desde los Estados miembro, conllevarán tasas extras. Según datos de la Comisión Europea, el 91% de las importaciones de comercio electrónico al continente por debajo de los 150 euros provenían de China al cierre del año pasado.

Bruselas ya había puesto cifras a esta iniciativa en un documento presentado en febrero, dicho volumen representaba un total de 4.170 millones de productos, el doble que el año anterior. Este fenómeno, continuaba el documento, «coincide con el crecimiento extremadamente rápido de ciertas plataformas de compra on line», y citaba en concreto el «incremento exponencial» de Temu y Shein en el mercado europeo.

La principal causa de esta medida es que este volumen masivo dificulta que las autoridades aduaneras puedan controlar el contenido de los envíos, lo que abre la puerta a la entrada de productos que no cumplen las normas europeas y generan una competencia desleal para los fabricantes comunitarios.

En este sentido, el comisario de Comercio subrayó el pasado mes de mayo que no se trata de un nuevo «impuesto», sino de una tasa para «compensar el coste que supone la gestión del ingente número de paquetes que tienen que gestionar las autoridades de aduanas».