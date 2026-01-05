El drama del campeón olímpico Cristian Toro en Venezuela: «Teníamos que racionar la leche»

La captura de Maduro por parte de Estados Unidos no cierra -todavía el chavismo, pero sí abre una puerta a la esperanza para el pueblo venezolano. Así lo percibe Cristian Toro, campeón olímpico en piragüismo durante los Juegos de Río 2016. Tocó metal con España, país con el que tiene el pasaporte, pero es oriundo de Venezuela.

«Recuerdo que tenía alrededor de ocho años cuando Chávez ganó las elecciones todo cambió. Mi madre se olió lo que estaba por venir y decidió coger todo e irnos a España. El tiempo le ha dado la razón», asegura durante su conversación con OKDIARIO. Cristian Toro vivió las dos Venezuelas, la previa y la pos chavismo.

«Lo que más me llamó la atención es que Venezuela hace 30 años era un país que contaba con una sociedad muy preparada, culta, venía gente de fuera a estudiar a Venezuela, muchos de Estados Unidos a hacer negocio… Y de repente con el nuevo gobierno todo cambió. Se empezó a ir todo el mundo del país, las grandes empresas… Se empezó a palpar un poco el principio del fin de esa era tan bonita de Venezuela», argumenta a este medio.

Cristian Toro, después de establecerse en España, ha viajado a Venezuela y documenta el cambio a través de necesidades primarias. «Se me rompía el alma porque era un cambio radical. Pero mis recuerdos antes de que llegara el chavismo son muy buenos. Salía a la calle sin preocupación, mis padres económicamente estaban muy bien..», rememora.

«Recuerdo ir a visitar a mi abuelo a Caracas y de golpe y porrazo despertarme y pedir Toddy, que es como el ColaCao que se bebe allí, y no tener o o tener que racionar. Me decía ‘oye, ten cuidado que hay tanta leche y no podemos comprar más’. Eso fue muy chocante», cuenta a este periódico.