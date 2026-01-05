Cristian Toro, campeón olímpico nacido en Venezuela: «Duele que el Gobierno defienda a un narcoterrorista»

El rostro de Cristian Toro (La Asunción, Venezuela, 1992) está presidido por una sonrisa cuando inicia su conversación con OKDIARIO. El motivo es la detención del ya ex dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos. El que fuera campeón olímpico en piragüismo en Río 2016 asegura que ahora «mira al futuro con optimismo» después de haber vivido el chavismo en primera persona. «Teníamos que racionar la leche porque no se podía comprar más», recuerda a este medio. También verbaliza su crítica a Pedro Sánchez por su oratoria a favor del régimen. «Duele que alce la voz para defender a un narcoterrorista y no haya dicho nada por todas las víctimas que ha dejado el chavismo».

Pregunta. ¿Cuál es su vínculo actual con Venezuela?

Respuesta. Mis padres se conocieron en Venezuela. Mi familia materna es española y la paterna es estadounidense y venezolana. Se conocieron en Margarita, que es la isla donde yo nací. Recuerdo que tenía alrededor de ocho años cuando Chávez ganó las elecciones y ahí todo cambió. Mi madre se olió lo que estaba por venir y decidió coger todo e irnos a España. El tiempo le ha dado la razón.

P. Usted vivió el cambio al chavismo.

R. Lo que más me llamó la atención es que Venezuela hace 30 años era un país que contaba con una sociedad muy preparada, culta, venía gente de fuera a estudiar a Venezuela, muchos de Estados Unidos a hacer negocio en Venezuela… Y de repente con el nuevo gobierno todo cambió. Se empezó a ir todo el mundo del país, las grandes empresas… Se empezó a palpar un poco el principio del fin de esa era tan bonita de Venezuela. Y luego he ido años posteriores cuando ya estaba implantado el chavismo y también cuando estaba Nicolás Maduro y es que se me rompía el alma porque era un cambio radical. Pero mis recuerdos antes de que llegara el chavismo son muy buenos. Salía a la calle sin preocupación, mis padres económicamente estaban muy bien…

P. ¿Qué es lo que te rompía el alma exactamente?

R. Recuerdo ir a visitar a mi abuelo a Caracas, ir a un club privado que tenía de todo, comer cualquier cosa, ir a restaurantes buenos y de golpe y porrazo pues estar en casa de mi abuelo 15 años después y despertarme y como quien dice pedir Toddy, que es como el Cola Cao que se bebe allí, y no tener o o tener que racionar. Me decía ‘oye, ten cuidado que hay tanta leche y no podemos comprar más’. Eso fue muy chocante.

P. ¿Ha podido hablar con su abuelo tras la captura de Maduro?

R. Hablé con él justo cuando saltó la noticia, estaba muy contento. También charlé con mi tío también, al que noté un poco cansado. Es decir, es como cuando te quitas por fin un lastre, pero todavía no eres capaz de atisbar la mejora porque llevas tantos años con un yugo que no sientes la libertad. Durante la conversación se echaba a llorar y luego a reír. Decía que llevaba dos días sin dormir. Era una montaña rusa de emociones. Mi abuelo, que tiene 94 años siento que ahora tiene la sensación de que podrá volver a ver la Venezuela que recordaba.

P. ¿Cómo lo ha vivido usted desde la distancia?

R. Pues mira, este verano casi vendo una casa que tengo en Margarita. Recibí una oferta irrisoria en comparación con el valor que tiene la casa, pero valoré venderla porque el futuro era tan incierto que no sabía si iba a regresar algún día. Mi madre tuvo la corazonada para aguantar y el tiempo le ha dado la razón. Hoy vemos ese atisbo de libertad, entendemos que todavía no ha habido el gran cambio, pero creemos que el paso grande ya está dado y que cada vez está más cerca el poder volver allí a visitar la casa, especialmente para que mi hijo vea la conoce.

P. ¿No han ido juntos?

R. No porque tengo el problema del pasaporte. Nací allí, pero con pasaporte español, entonces el problema que me encuentro es que ahora si quiero ir a Venezuela tengo que sacarme allí tanto el documento de identidad venezolano como el pasaporte venezolano porque me lo pedirían para salir ya. Entonces me daba miedo irme a Venezuela, entrar allí y que ese trámite durase más de 15 o 20 días, que es el tiempo que yo tendría para estar allí, y encontrarme con el problema de que me quedo allí más tiempo.

P. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha pasado?

R. Mucha gente opina sin saber lo que es vivir en un país comunista y critica el método tal vez de Estados Unidos. Estados Unidos lo que ha hecho es atrapar a un narcoterrorista como es Nicolás Maduro. Mucha gente no está al tanto de lo que estamos sufriendo, o sea, de lo que está sufriendo el venezolano. Entonces no cuestiono los métodos porque cuando estás en una situación límite te agarras a cualquier cosa. Yo lo que quería es ver a esa persona y a la gente que lo rodea fuera de ahí y que sea la primera piedra para empezar un nuevo camino para Venezuela.

P. El Gobierno español lleva años con declaraciones afines al chavismo. ¿Qué le parece?

R. Tuve el teléfono en la mano para ponerle un tuit al Pedro Sánchez, pero no me quise rebajar. Para mí ha perdido toda la credibilidad posible. Opina de lo que pasa al otro lado del océano con la que tiene aquí montada. Con su mujer y hermano en trámites legales y con su partido desmoronándose. Tiene 40 frentes abiertos y se pone a opinar de lo que pasa en otro país. Que solucione primero lo suyo y a ver si se libra de entrar en la cárcel. Es indignante que esté opinando cuando se puede demostrar que ex presidentes de España como Zapatero pueda estar inmerso en la trama del Cartel de los Soles.

P. ¿Le duele que se hagan ese tipo de declaraciones?

R. Me duele porque no saben lo que es estar allí. Se ponen a defender que hayan entrado a por Maduro y lo hayan sacado, pero no les escuché decir nada cuando se demostró que había más de 40.000 víctimas del terrorismo en Venezuela, casi 19.000 presos políticos, 10.000 ejecuciones a estudiantes, medio millón de muertes por ir a protestar, 8.000 violaciones de los derechos humanos, nueve millones de personas que se fueron del país… Ahí no les escuché decir nada. Ahora capturan a un narcoterrorista que es más que tangible todo el daño que ha hecho a un país y alzan la voz. Me parece que es de no estar con los pies en la tierra.

R. El buenismo este nos está llevando a crear un ambiente peor en nuestro país y y yo creo que pasa como en una casa, tiene que haber unas normas. Si los padres tienen que imponer una serie de reglas dentro de la casa, se tienen que llevar a cabo por el bien común familiar. Pues un país es lo mismo. Estamos en un momento en el que creo que vale todo, todo el mundo se ofende por todo. No queremos hacer lo que se presupone que tenemos que hacer, no queremos esforzarnos, pero queremos resultados y vivir seguros. Todo esto hay que cuidarlo y todo esto lleva un esfuerzo detrás. Tenemos que aprender a vivir bien y para eso tenemos que establecer una serie de límites. Aquí en España se están perdiendo muchas cosas.

P. ¿Cree que se puede hacer una transición a la democracia con la chavista Delcy?

R. No lo sé, el tiempo lo dirá. Quiero pensar que no seguirá ella al frente y que se garantizará la democracia en Venezuela. Lo que sí me he dado cuenta con el paso de los años es que el pueblo venezolano es valiente. Nunca ha llegado a aceptar el régimen, siempre ha habido protestas y fuerza para pelear. Me cuesta creer que ahora se instaura otra vez el régimen comunista porque Donald Trump va a pelear por lo contrario. Veo el futuro de Venezuela con optimismo.

P. Ahora sigue toda la cúpula chavista. ¿Cree que cambiarán y verán la luz de la democracia?

R. Creo que el comunismo está cerca de terminar en Venezuela. También en otros países como Argentina y España, donde hay partidos que están peleando por eso. Donald Trump es uno de los referentes. Estoy seguro de que todo va a mejorar en Venezuela y creo que esa ola de liberalismo puede llegar también a España .