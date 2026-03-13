Seis años de cárcel por intentar asesinar a su marido mientras dormía con su hija de dos años en Palma

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado este viernes a seis años de prisión a una mujer por intentar asesinar a su marido mientras éste dormía con su hija de dos años en Palma.

La Sala ha dictado una sentencia de conformidad después de que las partes hayan llegado a un acuerdo antes de que se celebrara el juicio. De este modo, se ha rebajado la petición inicial de la Fiscalía, que reclamaba para la acusada un total de 11 años de prisión. La mujer lleva en prisión desde que sucedieron los hechos, en octubre de 2024.

Además de la condena de cárcel, se le ha retirado durante el tiempo de la condena la patria potestad sobre la hija que tienen en común y tendrá que indemnizar a la víctima con 10.700 euros por las lesiones y las secuelas.

La mujer ha admitido que la mañana del 19 de octubre de 2024 en el domicilio en el que la familia vivía, situado en Palma, aprovechando que su marido dormía junto a la hija que tienen en común, entonces de dos años de edad, le asestó varias puñaladas en el pecho con un cuchillo de grandes dimensiones.

Aunque el hombre se despertó, su mujer le siguió apuñalando en el tórax, la axila y el brazo derecho. A la vez, le metía los dedos en la boca y, cuando él gritaba de dolor, le ordenaba callarse. La víctima, en un momento dado, consiguió arrebatarle el cuchillo y poner a salvo a la menor.