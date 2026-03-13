Es ofensivo: la palabra en catalán que utilizan en Cataluña para hablar de la gente de Barcelona

El lenguaje popular suele reflejar la historia y las costumbres de un territorio. En Cataluña, como en muchas otras regiones, existen expresiones coloquiales que surgieron hace décadas y que todavía se utilizan para describir determinadas actitudes o comportamientos. Una de las más curiosas es la palabra para hablar de la gente de Barcelona.

El término “pixapins”, como explica una usuaria de TikTok @dailycatalan, durante mucho tiempo ha servido para referirse, de forma irónica o despectiva, a ciertos habitantes de Barcelona cuando salen de la ciudad para pasar el día en el campo o en la montaña. Aunque hoy en día su uso suele tener un tono humorístico, la expresión tiene un origen muy concreto relacionado con los cambios sociales y el crecimiento urbano del siglo XX. Con el desarrollo de Barcelona como gran ciudad, muchos barceloneses comenzaron a desplazarse los fines de semana hacia zonas rurales o costeras para disfrutar de la naturaleza.

La palabra que se dice para hablar de la gente de Barcelona

Fue entonces cuando, desde otras localidades catalanas, empezó a popularizarse el término “pixapins”, una palabra compuesta del catalán pixar (orinar) y pi (pino). Investigadores del lenguaje y la cultura catalana, como los de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), han analizado cómo este tipo de expresiones reflejan tensiones culturales entre ciudad y mundo rural.

Qué significa realmente la palabra pixapins

La palabra “pixapins” se utiliza tradicionalmente para describir a la gente de Barcelona que visitan zonas rurales o de montaña sin estar acostumbrados a ese entorno. El término se asocia con la imagen de alguien urbano que llega al campo de manera ocasional, especialmente durante los fines de semana o las vacaciones.

Su significado literal resulta bastante gráfico. En catalán, pixar significa orinar y pi hace referencia al pino, un árbol muy común en los bosques mediterráneos. De forma irónica, el término sugiere la imagen de un visitante de ciudad que, al encontrarse en plena naturaleza, acaba haciendo sus necesidades detrás de un pino.

Con el tiempo, la expresión se consolidó como una forma humorística de describir a quienes viven en la ciudad y se comportan como “forasteros” cuando visitan entornos rurales.

Origen histórico del término para nombrar a la gente de Barcelona

Distintos medios cuentan que el uso de la palabra comenzó a popularizarse a lo largo del siglo XX, coincidiendo con la expansión urbana de Barcelona. A medida que la ciudad crecía y se industrializaba, muchas familias empezaron a buscar escapadas de fin de semana hacia zonas naturales cercanas.

Lugares como el Parque Natural del Montseny o las comarcas interiores de Cataluña se convirtieron en destinos habituales para excursiones, picnics y segundas residencias de los barceloneses o de gente de ciudad en general.

Desde la perspectiva de los habitantes locales, estos visitantes urbanos a menudo mostraban costumbres distintas o poco adaptadas al entorno rural. Así surgió el término “pixapins”, que en sus inicios tenía un tono claramente burlón.

Una palabra entre el humor y la crítica

Aunque puede considerarse despectiva en algunos contextos, hoy en día la palabra suele utilizarse con un tono más humorístico que ofensivo. Incluso muchos barceloneses la emplean de forma irónica para referirse a sí mismos cuando visitan el campo. Este tipo de términos forma parte de lo que los lingüistas llaman gentilicios populares o apodos territoriales, expresiones que aparecen en muchas culturas para describir diferencias entre comunidades.

Según estudios sociolingüísticos como los de la Universidad de Granada, estos apodos suelen reflejar rivalidades históricas o contrastes culturales entre zonas urbanas y rurales, aunque con el tiempo acaban integrándose en el lenguaje cotidiano.

El fenómeno que dio origen al término pixapins también está relacionado con una realidad social muy extendida: la búsqueda de espacios naturales por parte de quienes viven en grandes ciudades. En este contexto, las escapadas al campo, a la montaña o a la costa forman parte del estilo de vida de muchas ciudades europeas, incluida Barcelona.

Otras expresiones para nombrar a la gente de Barcelona

Can Fanga

En este caso, se suele decir de los barceloneses cuando van a un lugar «Ya llegan los de Can Fanga» o bien cuando quienes viven en poblaciones más pequeñas de la comunidad van a Barcelona.

Esta expresión surge de la propia ciudad y aunque muchos no lo saben, resulta que fueron los propios barceloneses quienes la idearon a finales del siglo XIX. Ildefons Cerdà fue quien dio lugar a los planes de planificación de la estructura y urbanización de diversas zonas de la ciudad, como el Eixample. En este momento, las obras dieron lugar a un gran fangal o fango que se producía cada vez que llovía. De ahí que se popularizó y fue entonces cuando los de fuera la usaban cada vez que venían a la ciudad y de paso a los habitantes de ésta.